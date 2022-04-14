Energi (NRG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Energi (NRG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Energi (NRG) Informasjon Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure Offisiell nettside: https://energi.world/ Teknisk dokument: https://www.energi.world/whitepaper/ Blokkutforsker: https://explorer.energi.network/ Kjøp NRG nå!

Energi (NRG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Energi (NRG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Total forsyning: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Sirkulerende forsyning: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M All-time high: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 All-Time Low: $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 Nåværende pris: $ 0.03714 $ 0.03714 $ 0.03714 Lær mer om Energi (NRG) pris

Energi (NRG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Energi (NRG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NRG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NRG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NRGs tokenomics, kan du utforske NRG tokenets livepris!

Energi (NRG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NRG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NRG nå!

NRG prisforutsigelse Vil du vite hvor NRG kan være på vei? Vår NRG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NRG tokenets prisforutsigelse nå!

