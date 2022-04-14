Blast Royale (NOOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blast Royale (NOOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blast Royale (NOOB) Informasjon Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Offisiell nettside: https://www.blastroyale.com/ Teknisk dokument: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Kjøp NOOB nå!

Blast Royale (NOOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blast Royale (NOOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.86K $ 43.86K $ 43.86K All-time high: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 All-Time Low: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 Nåværende pris: $ 0.00008566 $ 0.00008566 $ 0.00008566 Lær mer om Blast Royale (NOOB) pris

Blast Royale (NOOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blast Royale (NOOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOOBs tokenomics, kan du utforske NOOB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NOOB Interessert i å legge til Blast Royale (NOOB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NOOB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NOOB på MEXC nå!

Blast Royale (NOOB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NOOB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NOOB nå!

NOOB prisforutsigelse Vil du vite hvor NOOB kan være på vei? Vår NOOB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOOB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!