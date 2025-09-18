Dagens Blast Royale livepris er 0.00008732 USD. Spor prisoppdateringer for NOOB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOOB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blast Royale livepris er 0.00008732 USD. Spor prisoppdateringer for NOOB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOOB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOOB

NOOB Prisinformasjon

NOOB teknisk dokument

NOOB Offisiell nettside

NOOB tokenomics

NOOB Prisprognose

NOOB-historikk

NOOB Kjøpeguide

NOOB-til-fiat-valutakonverter

NOOB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Blast Royale Logo

Blast Royale Pris(NOOB)

1 NOOB til USD livepris:

$0.00008735
$0.00008735$0.00008735
+0.63%1D
USD
Blast Royale (NOOB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:55 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008602
$ 0.00008602$ 0.00008602
24 timer lav
$ 0.00008828
$ 0.00008828$ 0.00008828
24 timer høy

$ 0.00008602
$ 0.00008602$ 0.00008602

$ 0.00008828
$ 0.00008828$ 0.00008828

$ 0.07894948571630912
$ 0.07894948571630912$ 0.07894948571630912

$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188

+0.48%

+0.63%

-18.08%

-18.08%

Blast Royale (NOOB) sanntidsprisen er $ 0.00008732. I løpet av de siste 24 timene har NOOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008602 og et toppnivå på $ 0.00008828, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOOB er $ 0.07894948571630912, mens den rekordlave prisen er $ 0.000052509573322188.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOOB endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, +0.63% over 24 timer og -18.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blast Royale (NOOB) Markedsinformasjon

No.8498

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.27K
$ 54.27K$ 54.27K

$ 44.71K
$ 44.71K$ 44.71K

0.00
0.00 0.00

512,000,000
512,000,000 512,000,000

512,000,000
512,000,000 512,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Blast Royale er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.27K. Den sirkulerende forsyningen på NOOB er 0.00, med en total tilgang på 512000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.71K.

Blast Royale (NOOB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Blast Royale for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000005469+0.63%
30 dager$ -0.00001219-12.26%
60 dager$ +0.00001152+15.19%
90 dager$ +0.00000032+0.36%
Blast Royale Prisendring i dag

I dag registrerte NOOB en endring på $ +0.0000005469 (+0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Blast Royale 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001219 (-12.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Blast Royale 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NOOB en endring på $ +0.00001152 (+15.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Blast Royale 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000032+0.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Blast Royale (NOOB)?

Sjekk ut Blast Royale Prishistorikk-siden nå.

Hva er Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blast Royale investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NOOB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Blast Royale på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blast Royale kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blast Royale Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blast Royale (NOOB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blast Royale (NOOB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blast Royale.

Sjekk Blast Royaleprisprognosen nå!

Blast Royale (NOOB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blast Royale (NOOB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOOB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blast Royale (NOOB)

Leter du etter hvordan du kjøperBlast Royale? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blast Royale på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NOOB til lokale valutaer

1 Blast Royale(NOOB) til VND
2.2978258
1 Blast Royale(NOOB) til AUD
A$0.0001318532
1 Blast Royale(NOOB) til GBP
0.0000646168
1 Blast Royale(NOOB) til EUR
0.000074222
1 Blast Royale(NOOB) til USD
$0.00008732
1 Blast Royale(NOOB) til MYR
RM0.000366744
1 Blast Royale(NOOB) til TRY
0.0036133016
1 Blast Royale(NOOB) til JPY
¥0.01283604
1 Blast Royale(NOOB) til ARS
ARS$0.1287900144
1 Blast Royale(NOOB) til RUB
0.00729122
1 Blast Royale(NOOB) til INR
0.0076920188
1 Blast Royale(NOOB) til IDR
Rp1.4553327512
1 Blast Royale(NOOB) til KRW
0.1219546048
1 Blast Royale(NOOB) til PHP
0.0049807328
1 Blast Royale(NOOB) til EGP
￡E.0.0042053312
1 Blast Royale(NOOB) til BRL
R$0.0004645424
1 Blast Royale(NOOB) til CAD
C$0.0001196284
1 Blast Royale(NOOB) til BDT
0.0106303368
1 Blast Royale(NOOB) til NGN
0.1305224432
1 Blast Royale(NOOB) til COP
$0.339766486
1 Blast Royale(NOOB) til ZAR
R.0.0015123824
1 Blast Royale(NOOB) til UAH
0.0036080624
1 Blast Royale(NOOB) til TZS
T.Sh.0.2161379568
1 Blast Royale(NOOB) til VES
Bs0.01423316
1 Blast Royale(NOOB) til CLP
$0.0833906
1 Blast Royale(NOOB) til PKR
Rs0.0247849088
1 Blast Royale(NOOB) til KZT
0.0472759212
1 Blast Royale(NOOB) til THB
฿0.0027776492
1 Blast Royale(NOOB) til TWD
NT$0.0026388104
1 Blast Royale(NOOB) til AED
د.إ0.0003204644
1 Blast Royale(NOOB) til CHF
Fr0.0000689828
1 Blast Royale(NOOB) til HKD
HK$0.0006784764
1 Blast Royale(NOOB) til AMD
֏0.033417364
1 Blast Royale(NOOB) til MAD
.د.م0.0007876264
1 Blast Royale(NOOB) til MXN
$0.0016049416
1 Blast Royale(NOOB) til SAR
ريال0.00032745
1 Blast Royale(NOOB) til ETB
Br0.0125365324
1 Blast Royale(NOOB) til KES
KSh0.0112799976
1 Blast Royale(NOOB) til JOD
د.أ0.00006190988
1 Blast Royale(NOOB) til PLN
0.0003160984
1 Blast Royale(NOOB) til RON
лв0.0003763492
1 Blast Royale(NOOB) til SEK
kr0.000820808
1 Blast Royale(NOOB) til BGN
лв0.0001449512
1 Blast Royale(NOOB) til HUF
Ft0.0290094504
1 Blast Royale(NOOB) til CZK
0.0018040312
1 Blast Royale(NOOB) til KWD
د.ك0.0000266326
1 Blast Royale(NOOB) til ILS
0.0002907756
1 Blast Royale(NOOB) til BOB
Bs0.0006033812
1 Blast Royale(NOOB) til AZN
0.000148444
1 Blast Royale(NOOB) til TJS
SM0.0008173152
1 Blast Royale(NOOB) til GEL
0.000235764
1 Blast Royale(NOOB) til AOA
Kz0.0795982924
1 Blast Royale(NOOB) til BHD
.د.ب0.00003291964
1 Blast Royale(NOOB) til BMD
$0.00008732
1 Blast Royale(NOOB) til DKK
kr0.000554482
1 Blast Royale(NOOB) til HNL
L0.0022886572
1 Blast Royale(NOOB) til MUR
0.0039590888
1 Blast Royale(NOOB) til NAD
$0.001515002
1 Blast Royale(NOOB) til NOK
kr0.0008679608
1 Blast Royale(NOOB) til NZD
$0.000148444
1 Blast Royale(NOOB) til PAB
B/.0.00008732
1 Blast Royale(NOOB) til PGK
K0.0003649976
1 Blast Royale(NOOB) til QAR
ر.ق0.0003169716
1 Blast Royale(NOOB) til RSD
дин.0.0087049308
1 Blast Royale(NOOB) til UZS
soʻm1.0780239044
1 Blast Royale(NOOB) til ALL
L0.0072004072
1 Blast Royale(NOOB) til ANG
ƒ0.0001563028
1 Blast Royale(NOOB) til AWG
ƒ0.000157176
1 Blast Royale(NOOB) til BBD
$0.00017464
1 Blast Royale(NOOB) til BAM
KM0.0001449512
1 Blast Royale(NOOB) til BIF
Fr0.2606502
1 Blast Royale(NOOB) til BND
$0.0001117696
1 Blast Royale(NOOB) til BSD
$0.00008732
1 Blast Royale(NOOB) til JMD
$0.0140070012
1 Blast Royale(NOOB) til KHR
0.3506823592
1 Blast Royale(NOOB) til KMF
Fr0.03649976
1 Blast Royale(NOOB) til LAK
1.8982608316
1 Blast Royale(NOOB) til LKR
Rs0.0264125536
1 Blast Royale(NOOB) til MDL
L0.00144078
1 Blast Royale(NOOB) til MGA
Ar0.3863709164
1 Blast Royale(NOOB) til MOP
P0.0006994332
1 Blast Royale(NOOB) til MVR
0.001335996
1 Blast Royale(NOOB) til MWK
MK0.1515971252
1 Blast Royale(NOOB) til MZN
MT0.005579748
1 Blast Royale(NOOB) til NPR
Rs0.0123051344
1 Blast Royale(NOOB) til PYG
0.62363944
1 Blast Royale(NOOB) til RWF
Fr0.12652668
1 Blast Royale(NOOB) til SBD
$0.000716024
1 Blast Royale(NOOB) til SCR
0.0012512956
1 Blast Royale(NOOB) til SRD
$0.0033260188
1 Blast Royale(NOOB) til SVC
$0.00076405
1 Blast Royale(NOOB) til SZL
L0.001515002
1 Blast Royale(NOOB) til TMT
m0.00030562
1 Blast Royale(NOOB) til TND
د.ت0.0002541012
1 Blast Royale(NOOB) til TTD
$0.0005911564
1 Blast Royale(NOOB) til UGX
Sh0.30631856
1 Blast Royale(NOOB) til XAF
Fr0.04872456
1 Blast Royale(NOOB) til XCD
$0.000235764
1 Blast Royale(NOOB) til XOF
Fr0.04872456
1 Blast Royale(NOOB) til XPF
Fr0.00881932
1 Blast Royale(NOOB) til BWP
P0.0011631024
1 Blast Royale(NOOB) til BZD
$0.0001755132
1 Blast Royale(NOOB) til CVE
$0.0081888696
1 Blast Royale(NOOB) til DJF
Fr0.01545564
1 Blast Royale(NOOB) til DOP
$0.0054155864
1 Blast Royale(NOOB) til DZD
د.ج0.011312306
1 Blast Royale(NOOB) til FJD
$0.00019647
1 Blast Royale(NOOB) til GNF
Fr0.7592474
1 Blast Royale(NOOB) til GTQ
Q0.0006688712
1 Blast Royale(NOOB) til GYD
$0.0182752028
1 Blast Royale(NOOB) til ISK
kr0.01056572

Blast Royale Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blast Royale, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Blast Royale nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Blast Royale

Hvor mye er Blast Royale (NOOB) verdt i dag?
Live NOOB prisen i USD er 0.00008732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOOB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOOB til USD er $ 0.00008732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blast Royale?
Markedsverdien for NOOB er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOOB?
Den sirkulerende forsyningen av NOOB er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOOB ?
NOOB oppnådde en ATH-pris på 0.07894948571630912 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOOB?
NOOB så en ATL-pris på 0.000052509573322188 USD.
Hva er handelsvolumet til NOOB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOOB er $ 54.27K USD.
Vil NOOB gå høyere i år?
NOOB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOOB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:55 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NOOB-til-USD-kalkulator

Beløp

NOOB
NOOB
USD
USD

1 NOOB = 0.00008732 USD

Handle NOOB

NOOBUSDT
$0.00008735
$0.00008735$0.00008735
+0.62%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker