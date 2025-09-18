Hva er Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blast Royale investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NOOB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Blast Royale på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blast Royale kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blast Royale Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blast Royale (NOOB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blast Royale (NOOB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blast Royale.

Sjekk Blast Royaleprisprognosen nå!

Blast Royale (NOOB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blast Royale (NOOB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOOB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blast Royale (NOOB)

Leter du etter hvordan du kjøperBlast Royale? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blast Royale på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NOOB til lokale valutaer

Prøv konverting

Blast Royale Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blast Royale, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Blast Royale Hvor mye er Blast Royale (NOOB) verdt i dag? Live NOOB prisen i USD er 0.00008732 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NOOB-til-USD-pris? $ 0.00008732 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NOOB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Blast Royale? Markedsverdien for NOOB er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NOOB? Den sirkulerende forsyningen av NOOB er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOOB ? NOOB oppnådde en ATH-pris på 0.07894948571630912 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NOOB? NOOB så en ATL-pris på 0.000052509573322188 USD . Hva er handelsvolumet til NOOB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOOB er $ 54.27K USD . Vil NOOB gå høyere i år? NOOB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOOB prisprognosen for en mer grundig analyse.

Blast Royale (NOOB) Viktige bransjeoppdateringer

