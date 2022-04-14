NOICE (NOICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NOICE (NOICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NOICE (NOICE) Informasjon NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system. Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x9Cb41FD9dC6891BAe8187029461bfAADF6CC0C69 Kjøp NOICE nå!

NOICE (NOICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NOICE (NOICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.0090771 $ 0.0090771 $ 0.0090771 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0003189 $ 0.0003189 $ 0.0003189 Lær mer om NOICE (NOICE) pris

NOICE (NOICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NOICE (NOICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOICEs tokenomics, kan du utforske NOICE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NOICE Interessert i å legge til NOICE (NOICE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NOICE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

NOICE (NOICE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NOICE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NOICE nå!

NOICE prisforutsigelse Vil du vite hvor NOICE kan være på vei? Vår NOICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOICE tokenets prisforutsigelse nå!

