Nobody Sausage pris i dag

Sanntids Nobody Sausage (NOBODYETH) pris i dag er $ 0.0000000000000288, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende NOBODYETH til USD konverteringssats er $ 0.0000000000000288 per NOBODYETH.

Nobody Sausage rangerer for tiden som #4366 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 NOBODYETH. I løpet av de siste 24 timene NOBODYETH har den blitt handlet mellom $ 0.0000000000000283(laveste) og $ 0.0000000000000288 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000000000001263041, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000000000077209.

Kortsiktig har NOBODYETH beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -8.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.97.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Markedsinformasjon

Rangering No.4366 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Fullt utvannet markedsverdi $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Total forsyning 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

