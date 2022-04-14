NMKR (NMKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NMKR (NMKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NMKR (NMKR) Informasjon Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Offisiell nettside: https://nmkr.io/ Teknisk dokument: https://www.nmkr.io/whitepaper Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 Kjøp NMKR nå!

NMKR (NMKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NMKR (NMKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M All-time high: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 All-Time Low: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Nåværende pris: $ 0.000507 $ 0.000507 $ 0.000507 Lær mer om NMKR (NMKR) pris

NMKR (NMKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NMKR (NMKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NMKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NMKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NMKRs tokenomics, kan du utforske NMKR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NMKR Interessert i å legge til NMKR (NMKR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NMKR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NMKR på MEXC nå!

NMKR (NMKR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NMKR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NMKR nå!

NMKR prisforutsigelse Vil du vite hvor NMKR kan være på vei? Vår NMKR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NMKR tokenets prisforutsigelse nå!

