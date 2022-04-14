Nigella Chain (NIGELLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nigella Chain (NIGELLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nigella Chain (NIGELLA) Informasjon Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Offisiell nettside: https://nigella.io/ Teknisk dokument: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.nigella.io/ Kjøp NIGELLA nå!

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nigella Chain (NIGELLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 188.02M $ 188.02M $ 188.02M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.33M $ 60.33M $ 60.33M All-time high: $ 105.001 $ 105.001 $ 105.001 All-Time Low: $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 Nåværende pris: $ 0.3209 $ 0.3209 $ 0.3209 Lær mer om Nigella Chain (NIGELLA) pris

Nigella Chain (NIGELLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nigella Chain (NIGELLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIGELLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIGELLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIGELLAs tokenomics, kan du utforske NIGELLA tokenets livepris!

Nigella Chain (NIGELLA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NIGELLA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NIGELLA nå!

NIGELLA prisforutsigelse Vil du vite hvor NIGELLA kan være på vei? Vår NIGELLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIGELLA tokenets prisforutsigelse nå!

