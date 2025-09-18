Hva er Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk NIGELLA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Nigella Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nigella Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nigella Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nigella Chain (NIGELLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nigella Chain (NIGELLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk Nigella Chainprisprognosen nå!

Nigella Chain (NIGELLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nigella Chain (NIGELLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIGELLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nigella Chain (NIGELLA)

Leter du etter hvordan du kjøperNigella Chain? Prosessen er enkel og problemfri!

NIGELLA til lokale valutaer

Prøv konverting

Nigella Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nigella Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Nigella Chain Hvor mye er Nigella Chain (NIGELLA) verdt i dag? Live NIGELLA prisen i USD er 0.3324 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NIGELLA-til-USD-pris? $ 0.3324 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NIGELLA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nigella Chain? Markedsverdien for NIGELLA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NIGELLA? Den sirkulerende forsyningen av NIGELLA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIGELLA ? NIGELLA oppnådde en ATH-pris på 102.54239819984525 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NIGELLA? NIGELLA så en ATL-pris på 0.0500157372473887 USD . Hva er handelsvolumet til NIGELLA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIGELLA er $ 121.31K USD . Vil NIGELLA gå høyere i år? NIGELLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIGELLA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Nigella Chain (NIGELLA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

