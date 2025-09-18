Dagens Nigella Chain livepris er 0.3324 USD. Spor prisoppdateringer for NIGELLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIGELLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nigella Chain livepris er 0.3324 USD. Spor prisoppdateringer for NIGELLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIGELLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NIGELLA

NIGELLA Prisinformasjon

NIGELLA teknisk dokument

NIGELLA Offisiell nettside

NIGELLA tokenomics

NIGELLA Prisprognose

NIGELLA-historikk

NIGELLA Kjøpeguide

NIGELLA-til-fiat-valutakonverter

NIGELLA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nigella Chain Logo

Nigella Chain Pris(NIGELLA)

1 NIGELLA til USD livepris:

$0.3324
$0.3324$0.3324
+7.71%1D
USD
Nigella Chain (NIGELLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:34 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
24 timer lav
$ 0.341
$ 0.341$ 0.341
24 timer høy

$ 0.3
$ 0.3$ 0.3

$ 0.341
$ 0.341$ 0.341

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887$ 0.0500157372473887

+6.53%

+7.71%

-7.52%

-7.52%

Nigella Chain (NIGELLA) sanntidsprisen er $ 0.3324. I løpet av de siste 24 timene har NIGELLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3 og et toppnivå på $ 0.341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIGELLA er $ 102.54239819984525, mens den rekordlave prisen er $ 0.0500157372473887.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIGELLA endret seg med +6.53% i løpet av den siste timen, +7.71% over 24 timer og -7.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nigella Chain (NIGELLA) Markedsinformasjon

No.4219

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.31K
$ 121.31K$ 121.31K

$ 62.50M
$ 62.50M$ 62.50M

0.00
0.00 0.00

188,017,377
188,017,377 188,017,377

NIGELLA

Nåværende markedsverdi på Nigella Chain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.31K. Den sirkulerende forsyningen på NIGELLA er 0.00, med en total tilgang på 188017377. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.50M.

Nigella Chain (NIGELLA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nigella Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.023794+7.71%
30 dager$ -0.1296-28.06%
60 dager$ -0.0838-20.14%
90 dager$ +0.0183+5.82%
Nigella Chain Prisendring i dag

I dag registrerte NIGELLA en endring på $ +0.023794 (+7.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nigella Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1296 (-28.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nigella Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NIGELLA en endring på $ -0.0838 (-20.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nigella Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0183+5.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nigella Chain (NIGELLA)?

Sjekk ut Nigella Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nigella Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NIGELLA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nigella Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nigella Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nigella Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nigella Chain (NIGELLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nigella Chain (NIGELLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nigella Chain.

Sjekk Nigella Chainprisprognosen nå!

Nigella Chain (NIGELLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nigella Chain (NIGELLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIGELLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nigella Chain (NIGELLA)

Leter du etter hvordan du kjøperNigella Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nigella Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NIGELLA til lokale valutaer

1 Nigella Chain(NIGELLA) til VND
8,747.106
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AUD
A$0.501924
1 Nigella Chain(NIGELLA) til GBP
0.245976
1 Nigella Chain(NIGELLA) til EUR
0.28254
1 Nigella Chain(NIGELLA) til USD
$0.3324
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MYR
RM1.39608
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TRY
13.754712
1 Nigella Chain(NIGELLA) til JPY
¥48.8628
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ARS
ARS$490.263408
1 Nigella Chain(NIGELLA) til RUB
27.7554
1 Nigella Chain(NIGELLA) til INR
29.281116
1 Nigella Chain(NIGELLA) til IDR
Rp5,539.997784
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KRW
464.243136
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PHP
18.960096
1 Nigella Chain(NIGELLA) til EGP
￡E.16.008384
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BRL
R$1.768368
1 Nigella Chain(NIGELLA) til CAD
C$0.455388
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BDT
40.466376
1 Nigella Chain(NIGELLA) til NGN
496.858224
1 Nigella Chain(NIGELLA) til COP
$1,293.38502
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ZAR
R.5.757168
1 Nigella Chain(NIGELLA) til UAH
13.734768
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TZS
T.Sh.822.769776
1 Nigella Chain(NIGELLA) til VES
Bs54.1812
1 Nigella Chain(NIGELLA) til CLP
$317.442
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PKR
Rs94.348416
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KZT
179.964684
1 Nigella Chain(NIGELLA) til THB
฿10.573644
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TWD
NT$10.045128
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AED
د.إ1.219908
1 Nigella Chain(NIGELLA) til CHF
Fr0.262596
1 Nigella Chain(NIGELLA) til HKD
HK$2.582748
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AMD
֏127.20948
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MAD
.د.م2.998248
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MXN
$6.109512
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SAR
ريال1.2465
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ETB
Br47.722668
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KES
KSh42.939432
1 Nigella Chain(NIGELLA) til JOD
د.أ0.2356716
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PLN
1.203288
1 Nigella Chain(NIGELLA) til RON
лв1.432644
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SEK
kr3.12456
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BGN
лв0.551784
1 Nigella Chain(NIGELLA) til HUF
Ft110.429928
1 Nigella Chain(NIGELLA) til CZK
6.867384
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KWD
د.ك0.101382
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ILS
1.106892
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BOB
Bs2.296884
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AZN
0.56508
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TJS
SM3.111264
1 Nigella Chain(NIGELLA) til GEL
0.89748
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AOA
Kz303.005868
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BHD
.د.ب0.1253148
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BMD
$0.3324
1 Nigella Chain(NIGELLA) til DKK
kr2.11074
1 Nigella Chain(NIGELLA) til HNL
L8.712204
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MUR
15.071016
1 Nigella Chain(NIGELLA) til NAD
$5.76714
1 Nigella Chain(NIGELLA) til NOK
kr3.304056
1 Nigella Chain(NIGELLA) til NZD
$0.56508
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PAB
B/.0.3324
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PGK
K1.389432
1 Nigella Chain(NIGELLA) til QAR
ر.ق1.206612
1 Nigella Chain(NIGELLA) til RSD
дин.33.136956
1 Nigella Chain(NIGELLA) til UZS
soʻm4,103.700708
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ALL
L27.409704
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ANG
ƒ0.594996
1 Nigella Chain(NIGELLA) til AWG
ƒ0.59832
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BBD
$0.6648
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BAM
KM0.551784
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BIF
Fr992.214
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BND
$0.425472
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BSD
$0.3324
1 Nigella Chain(NIGELLA) til JMD
$53.320284
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KHR
1,334.938344
1 Nigella Chain(NIGELLA) til KMF
Fr138.9432
1 Nigella Chain(NIGELLA) til LAK
7,226.086812
1 Nigella Chain(NIGELLA) til LKR
Rs100.544352
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MDL
L5.4846
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MGA
Ar1,470.793548
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MOP
P2.662524
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MVR
5.08572
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MWK
MK577.082964
1 Nigella Chain(NIGELLA) til MZN
MT21.24036
1 Nigella Chain(NIGELLA) til NPR
Rs46.841808
1 Nigella Chain(NIGELLA) til PYG
2,374.0008
1 Nigella Chain(NIGELLA) til RWF
Fr481.6476
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SBD
$2.72568
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SCR
4.763292
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SRD
$12.661116
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SVC
$2.9085
1 Nigella Chain(NIGELLA) til SZL
L5.76714
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TMT
m1.1634
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TND
د.ت0.967284
1 Nigella Chain(NIGELLA) til TTD
$2.250348
1 Nigella Chain(NIGELLA) til UGX
Sh1,166.0592
1 Nigella Chain(NIGELLA) til XAF
Fr185.4792
1 Nigella Chain(NIGELLA) til XCD
$0.89748
1 Nigella Chain(NIGELLA) til XOF
Fr185.4792
1 Nigella Chain(NIGELLA) til XPF
Fr33.5724
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BWP
P4.427568
1 Nigella Chain(NIGELLA) til BZD
$0.668124
1 Nigella Chain(NIGELLA) til CVE
$31.172472
1 Nigella Chain(NIGELLA) til DJF
Fr58.8348
1 Nigella Chain(NIGELLA) til DOP
$20.615448
1 Nigella Chain(NIGELLA) til DZD
د.ج43.06242
1 Nigella Chain(NIGELLA) til FJD
$0.7479
1 Nigella Chain(NIGELLA) til GNF
Fr2,890.218
1 Nigella Chain(NIGELLA) til GTQ
Q2.546184
1 Nigella Chain(NIGELLA) til GYD
$69.567996
1 Nigella Chain(NIGELLA) til ISK
kr40.2204

Nigella Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nigella Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nigella Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nigella Chain

Hvor mye er Nigella Chain (NIGELLA) verdt i dag?
Live NIGELLA prisen i USD er 0.3324 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIGELLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIGELLA til USD er $ 0.3324. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nigella Chain?
Markedsverdien for NIGELLA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIGELLA?
Den sirkulerende forsyningen av NIGELLA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIGELLA ?
NIGELLA oppnådde en ATH-pris på 102.54239819984525 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIGELLA?
NIGELLA så en ATL-pris på 0.0500157372473887 USD.
Hva er handelsvolumet til NIGELLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIGELLA er $ 121.31K USD.
Vil NIGELLA gå høyere i år?
NIGELLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIGELLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:34 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NIGELLA-til-USD-kalkulator

Beløp

NIGELLA
NIGELLA
USD
USD

1 NIGELLA = 0.3323 USD

Handle NIGELLA

NIGELLAUSDT
$0.3324
$0.3324$0.3324
+7.50%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker