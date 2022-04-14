Nibiru Chain (NIBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nibiru Chain (NIBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nibiru Chain (NIBI) Informasjon Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Offisiell nettside: https://www.nibiru.fi Teknisk dokument: https://nibiru.fi/docs Blokkutforsker: https://nibiscan.io/ Kjøp NIBI nå!

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nibiru Chain (NIBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Total forsyning: $ 982.88M $ 982.88M $ 982.88M Sirkulerende forsyning: $ 793.14M $ 793.14M $ 793.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M All-time high: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 All-Time Low: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Nåværende pris: $ 0.009688 $ 0.009688 $ 0.009688 Lær mer om Nibiru Chain (NIBI) pris

Nibiru Chain (NIBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nibiru Chain (NIBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIBIs tokenomics, kan du utforske NIBI tokenets livepris!

Nibiru Chain (NIBI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NIBI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NIBI nå!

NIBI prisforutsigelse Vil du vite hvor NIBI kan være på vei? Vår NIBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIBI tokenets prisforutsigelse nå!

