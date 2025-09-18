Dagens Nibiru Chain livepris er 0.009865 USD. Spor prisoppdateringer for NIBI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIBI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nibiru Chain livepris er 0.009865 USD. Spor prisoppdateringer for NIBI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIBI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nibiru Chain Logo

Nibiru Chain Pris(NIBI)

1 NIBI til USD livepris:

-1.16%1D
USD
Nibiru Chain (NIBI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:12:39 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.20%

-1.16%

-1.67%

-1.67%

Nibiru Chain (NIBI) sanntidsprisen er $ 0.009865. I løpet av de siste 24 timene har NIBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009845 og et toppnivå på $ 0.010658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIBI er $ 0.9738086940154845, mens den rekordlave prisen er $ 0.00835135941009936.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIBI endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og -1.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nibiru Chain (NIBI) Markedsinformasjon

No.1274

52.68%

NIBI

Nåværende markedsverdi på Nibiru Chain er $ 7.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 248.97K. Den sirkulerende forsyningen på NIBI er 790.26M, med en total tilgang på 981610754.2116286. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.80M.

Nibiru Chain (NIBI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nibiru Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00011578-1.16%
30 dager$ -0.000813-7.62%
60 dager$ -0.002175-18.07%
90 dager$ -0.003505-26.22%
Nibiru Chain Prisendring i dag

I dag registrerte NIBI en endring på $ -0.00011578 (-1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nibiru Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000813 (-7.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nibiru Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NIBI en endring på $ -0.002175 (-18.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nibiru Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003505-26.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nibiru Chain (NIBI)?

Sjekk ut Nibiru Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nibiru Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NIBI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nibiru Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nibiru Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nibiru Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nibiru Chain (NIBI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nibiru Chain (NIBI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nibiru Chain.

Sjekk Nibiru Chainprisprognosen nå!

Nibiru Chain (NIBI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nibiru Chain (NIBI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIBI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nibiru Chain (NIBI)

Leter du etter hvordan du kjøperNibiru Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nibiru Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NIBI til lokale valutaer

1 Nibiru Chain(NIBI) til VND
1 Nibiru Chain(NIBI) til AUD
1 Nibiru Chain(NIBI) til GBP
1 Nibiru Chain(NIBI) til EUR
1 Nibiru Chain(NIBI) til USD
1 Nibiru Chain(NIBI) til MYR
1 Nibiru Chain(NIBI) til TRY
1 Nibiru Chain(NIBI) til JPY
1 Nibiru Chain(NIBI) til ARS
1 Nibiru Chain(NIBI) til RUB
1 Nibiru Chain(NIBI) til INR
1 Nibiru Chain(NIBI) til IDR
1 Nibiru Chain(NIBI) til KRW
1 Nibiru Chain(NIBI) til PHP
1 Nibiru Chain(NIBI) til EGP
1 Nibiru Chain(NIBI) til BRL
1 Nibiru Chain(NIBI) til CAD
1 Nibiru Chain(NIBI) til BDT
1 Nibiru Chain(NIBI) til NGN
1 Nibiru Chain(NIBI) til COP
1 Nibiru Chain(NIBI) til ZAR
1 Nibiru Chain(NIBI) til UAH
1 Nibiru Chain(NIBI) til TZS
1 Nibiru Chain(NIBI) til VES
1 Nibiru Chain(NIBI) til CLP
1 Nibiru Chain(NIBI) til PKR
1 Nibiru Chain(NIBI) til KZT
1 Nibiru Chain(NIBI) til THB
1 Nibiru Chain(NIBI) til TWD
1 Nibiru Chain(NIBI) til AED
1 Nibiru Chain(NIBI) til CHF
1 Nibiru Chain(NIBI) til HKD
1 Nibiru Chain(NIBI) til AMD
1 Nibiru Chain(NIBI) til MAD
1 Nibiru Chain(NIBI) til MXN
1 Nibiru Chain(NIBI) til SAR
1 Nibiru Chain(NIBI) til ETB
1 Nibiru Chain(NIBI) til KES
1 Nibiru Chain(NIBI) til JOD
1 Nibiru Chain(NIBI) til PLN
1 Nibiru Chain(NIBI) til RON
1 Nibiru Chain(NIBI) til SEK
1 Nibiru Chain(NIBI) til BGN
1 Nibiru Chain(NIBI) til HUF
1 Nibiru Chain(NIBI) til CZK
1 Nibiru Chain(NIBI) til KWD
1 Nibiru Chain(NIBI) til ILS
1 Nibiru Chain(NIBI) til BOB
1 Nibiru Chain(NIBI) til AZN
1 Nibiru Chain(NIBI) til TJS
1 Nibiru Chain(NIBI) til GEL
1 Nibiru Chain(NIBI) til AOA
1 Nibiru Chain(NIBI) til BHD
1 Nibiru Chain(NIBI) til BMD
1 Nibiru Chain(NIBI) til DKK
1 Nibiru Chain(NIBI) til HNL
1 Nibiru Chain(NIBI) til MUR
1 Nibiru Chain(NIBI) til NAD
1 Nibiru Chain(NIBI) til NOK
1 Nibiru Chain(NIBI) til NZD
1 Nibiru Chain(NIBI) til PAB
1 Nibiru Chain(NIBI) til PGK
1 Nibiru Chain(NIBI) til QAR
1 Nibiru Chain(NIBI) til RSD
1 Nibiru Chain(NIBI) til UZS
1 Nibiru Chain(NIBI) til ALL
1 Nibiru Chain(NIBI) til ANG
1 Nibiru Chain(NIBI) til AWG
1 Nibiru Chain(NIBI) til BBD
1 Nibiru Chain(NIBI) til BAM
1 Nibiru Chain(NIBI) til BIF
1 Nibiru Chain(NIBI) til BND
1 Nibiru Chain(NIBI) til BSD
1 Nibiru Chain(NIBI) til JMD
1 Nibiru Chain(NIBI) til KHR
1 Nibiru Chain(NIBI) til KMF
1 Nibiru Chain(NIBI) til LAK
1 Nibiru Chain(NIBI) til LKR
1 Nibiru Chain(NIBI) til MDL
1 Nibiru Chain(NIBI) til MGA
1 Nibiru Chain(NIBI) til MOP
1 Nibiru Chain(NIBI) til MVR
1 Nibiru Chain(NIBI) til MWK
1 Nibiru Chain(NIBI) til MZN
1 Nibiru Chain(NIBI) til NPR
1 Nibiru Chain(NIBI) til PYG
1 Nibiru Chain(NIBI) til RWF
1 Nibiru Chain(NIBI) til SBD
1 Nibiru Chain(NIBI) til SCR
1 Nibiru Chain(NIBI) til SRD
1 Nibiru Chain(NIBI) til SVC
1 Nibiru Chain(NIBI) til SZL
1 Nibiru Chain(NIBI) til TMT
1 Nibiru Chain(NIBI) til TND
1 Nibiru Chain(NIBI) til TTD
1 Nibiru Chain(NIBI) til UGX
1 Nibiru Chain(NIBI) til XAF
1 Nibiru Chain(NIBI) til XCD
1 Nibiru Chain(NIBI) til XOF
1 Nibiru Chain(NIBI) til XPF
1 Nibiru Chain(NIBI) til BWP
1 Nibiru Chain(NIBI) til BZD
1 Nibiru Chain(NIBI) til CVE
1 Nibiru Chain(NIBI) til DJF
1 Nibiru Chain(NIBI) til DOP
1 Nibiru Chain(NIBI) til DZD
1 Nibiru Chain(NIBI) til FJD
1 Nibiru Chain(NIBI) til GNF
1 Nibiru Chain(NIBI) til GTQ
1 Nibiru Chain(NIBI) til GYD
1 Nibiru Chain(NIBI) til ISK
Nibiru Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nibiru Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nibiru Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nibiru Chain

Hvor mye er Nibiru Chain (NIBI) verdt i dag?
Live NIBI prisen i USD er 0.009865 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIBI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIBI til USD er $ 0.009865. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nibiru Chain?
Markedsverdien for NIBI er $ 7.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIBI?
Den sirkulerende forsyningen av NIBI er 790.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIBI ?
NIBI oppnådde en ATH-pris på 0.9738086940154845 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIBI?
NIBI så en ATL-pris på 0.00835135941009936 USD.
Hva er handelsvolumet til NIBI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIBI er $ 248.97K USD.
Vil NIBI gå høyere i år?
NIBI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIBI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.009865
