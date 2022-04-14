Gold Fever (NGL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gold Fever (NGL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gold Fever (NGL) Informasjon Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Offisiell nettside: https://goldfever.io/ Teknisk dokument: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Kjøp NGL nå!

Gold Fever (NGL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gold Fever (NGL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 54.89M $ 54.89M $ 54.89M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 548.89K $ 548.89K $ 548.89K All-time high: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 All-Time Low: $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 Nåværende pris: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Lær mer om Gold Fever (NGL) pris

Gold Fever (NGL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gold Fever (NGL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NGL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NGL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NGLs tokenomics, kan du utforske NGL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NGL Interessert i å legge til Gold Fever (NGL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NGL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NGL på MEXC nå!

Gold Fever (NGL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NGL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NGL nå!

NGL prisforutsigelse Vil du vite hvor NGL kan være på vei? Vår NGL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NGL tokenets prisforutsigelse nå!

