Dagens Gold Fever livepris er 0.01 USD. Spor prisoppdateringer for NGL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NGL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gold Fever Logo

Gold Fever Pris(NGL)

1 NGL til USD livepris:

$0.01
$0.01$0.01
0.00%1D
USD
Gold Fever (NGL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:27 (UTC+8)

Gold Fever (NGL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24 timer lav
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
24 timer høy

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 10.18414851647274
$ 10.18414851647274$ 10.18414851647274

$ 0.005706921746407625
$ 0.005706921746407625$ 0.005706921746407625

0.00%

0.00%

+36.23%

+36.23%

Gold Fever (NGL) sanntidsprisen er $ 0.01. I løpet av de siste 24 timene har NGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01 og et toppnivå på $ 0.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NGL er $ 10.18414851647274, mens den rekordlave prisen er $ 0.005706921746407625.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NGL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +36.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gold Fever (NGL) Markedsinformasjon

No.4321

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

$ 548.89K
$ 548.89K$ 548.89K

0.00
0.00 0.00

54,889,138
54,889,138 54,889,138

ETH

Nåværende markedsverdi på Gold Fever er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.78. Den sirkulerende forsyningen på NGL er 0.00, med en total tilgang på 54889138. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 548.89K.

Gold Fever (NGL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gold Fever for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00114+12.86%
60 dager$ +0.00055+5.82%
90 dager$ -0.0001-1.00%
Gold Fever Prisendring i dag

I dag registrerte NGL en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gold Fever 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00114 (+12.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gold Fever 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NGL en endring på $ +0.00055 (+5.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gold Fever 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001-1.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gold Fever (NGL)?

Sjekk ut Gold Fever Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gold Fever investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NGL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gold Fever på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gold Fever kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gold Fever Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gold Fever (NGL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gold Fever (NGL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gold Fever.

Sjekk Gold Feverprisprognosen nå!

Gold Fever (NGL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gold Fever (NGL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NGL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gold Fever (NGL)

Leter du etter hvordan du kjøperGold Fever? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gold Fever på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Gold Fever Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gold Fever, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gold Fever nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gold Fever

Hvor mye er Gold Fever (NGL) verdt i dag?
Live NGL prisen i USD er 0.01 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NGL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NGL til USD er $ 0.01. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gold Fever?
Markedsverdien for NGL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NGL?
Den sirkulerende forsyningen av NGL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNGL ?
NGL oppnådde en ATH-pris på 10.18414851647274 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NGL?
NGL så en ATL-pris på 0.005706921746407625 USD.
Hva er handelsvolumet til NGL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NGL er $ 4.78 USD.
Vil NGL gå høyere i år?
NGL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NGL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:54:27 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

