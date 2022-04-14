Naga Coin (NGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Naga Coin (NGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Naga Coin (NGC) Informasjon Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Offisiell nettside: https://nagacoin.io Teknisk dokument: https://docsend.com/view/srsg4zw Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Kjøp NGC nå!

Naga Coin (NGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Naga Coin (NGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 633.41K $ 633.41K $ 633.41K All-time high: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 All-Time Low: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Nåværende pris: $ 0.00813 $ 0.00813 $ 0.00813 Lær mer om Naga Coin (NGC) pris

Naga Coin (NGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Naga Coin (NGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NGCs tokenomics, kan du utforske NGC tokenets livepris!

Naga Coin (NGC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NGC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NGC nå!

NGC prisforutsigelse Vil du vite hvor NGC kan være på vei? Vår NGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NGC tokenets prisforutsigelse nå!

