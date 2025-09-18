Dagens Naga Coin livepris er 0.00781 USD. Spor prisoppdateringer for NGC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NGC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Naga Coin livepris er 0.00781 USD. Spor prisoppdateringer for NGC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NGC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Naga Coin Logo

Naga Coin Pris(NGC)

1 NGC til USD livepris:

$0.00781
$0.00781$0.00781
+3.03%1D
USD
Naga Coin (NGC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:26:16 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00756
$ 0.00756$ 0.00756
24 timer lav
$ 0.00801
$ 0.00801$ 0.00801
24 timer høy

$ 0.00756
$ 0.00756$ 0.00756

$ 0.00801
$ 0.00801$ 0.00801

$ 4.334139823913574
$ 4.334139823913574$ 4.334139823913574

$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345$ 0.006163732939945345

+0.12%

+3.03%

-5.45%

-5.45%

Naga Coin (NGC) sanntidsprisen er $ 0.00781. I løpet av de siste 24 timene har NGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00756 og et toppnivå på $ 0.00801, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NGC er $ 4.334139823913574, mens den rekordlave prisen er $ 0.006163732939945345.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NGC endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +3.03% over 24 timer og -5.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Naga Coin (NGC) Markedsinformasjon

No.5746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.72K
$ 21.72K$ 21.72K

$ 608.48K
$ 608.48K$ 608.48K

0.00
0.00 0.00

77,910,266.157691
77,910,266.157691 77,910,266.157691

ETH

Nåværende markedsverdi på Naga Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.72K. Den sirkulerende forsyningen på NGC er 0.00, med en total tilgang på 77910266.157691. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 608.48K.

Naga Coin (NGC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Naga Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0002297+3.03%
30 dager$ -0.00034-4.18%
60 dager$ -0.00402-33.99%
90 dager$ -0.00872-52.76%
Naga Coin Prisendring i dag

I dag registrerte NGC en endring på $ +0.0002297 (+3.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Naga Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00034 (-4.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Naga Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NGC en endring på $ -0.00402 (-33.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Naga Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00872-52.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Naga Coin (NGC)?

Sjekk ut Naga Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Naga Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NGC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Naga Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Naga Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Naga Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Naga Coin (NGC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Naga Coin (NGC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Naga Coin.

Sjekk Naga Coinprisprognosen nå!

Naga Coin (NGC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Naga Coin (NGC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NGC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Naga Coin (NGC)

Leter du etter hvordan du kjøperNaga Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Naga Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NGC til lokale valutaer

1 Naga Coin(NGC) til VND
205.52015
1 Naga Coin(NGC) til AUD
A$0.0117931
1 Naga Coin(NGC) til GBP
0.0057794
1 Naga Coin(NGC) til EUR
0.0066385
1 Naga Coin(NGC) til USD
$0.00781
1 Naga Coin(NGC) til MYR
RM0.032802
1 Naga Coin(NGC) til TRY
0.3230997
1 Naga Coin(NGC) til JPY
¥1.14807
1 Naga Coin(NGC) til ARS
ARS$11.5191252
1 Naga Coin(NGC) til RUB
0.649792
1 Naga Coin(NGC) til INR
0.6879829
1 Naga Coin(NGC) til IDR
Rp130.1666146
1 Naga Coin(NGC) til KRW
10.923066
1 Naga Coin(NGC) til PHP
0.4456386
1 Naga Coin(NGC) til EGP
￡E.0.3761296
1 Naga Coin(NGC) til BRL
R$0.0415492
1 Naga Coin(NGC) til CAD
C$0.0106997
1 Naga Coin(NGC) til BDT
0.9507894
1 Naga Coin(NGC) til NGN
11.6740756
1 Naga Coin(NGC) til COP
$30.5078125
1 Naga Coin(NGC) til ZAR
R.0.1354254
1 Naga Coin(NGC) til UAH
0.3227092
1 Naga Coin(NGC) til TZS
T.Sh.19.3316244
1 Naga Coin(NGC) til VES
Bs1.27303
1 Naga Coin(NGC) til CLP
$7.45855
1 Naga Coin(NGC) til PKR
Rs2.2167904
1 Naga Coin(NGC) til KZT
4.2284121
1 Naga Coin(NGC) til THB
฿0.2485923
1 Naga Coin(NGC) til TWD
NT$0.2360182
1 Naga Coin(NGC) til AED
د.إ0.0286627
1 Naga Coin(NGC) til CHF
Fr0.0061699
1 Naga Coin(NGC) til HKD
HK$0.0606837
1 Naga Coin(NGC) til AMD
֏2.988887
1 Naga Coin(NGC) til MAD
.د.م0.0704462
1 Naga Coin(NGC) til MXN
$0.1434697
1 Naga Coin(NGC) til SAR
ريال0.0292875
1 Naga Coin(NGC) til ETB
Br1.1212817
1 Naga Coin(NGC) til KES
KSh1.0088958
1 Naga Coin(NGC) til JOD
د.أ0.00553729
1 Naga Coin(NGC) til PLN
0.0282722
1 Naga Coin(NGC) til RON
лв0.0337392
1 Naga Coin(NGC) til SEK
kr0.0734921
1 Naga Coin(NGC) til BGN
лв0.0129646
1 Naga Coin(NGC) til HUF
Ft2.5963564
1 Naga Coin(NGC) til CZK
0.1614327
1 Naga Coin(NGC) til KWD
د.ك0.00238205
1 Naga Coin(NGC) til ILS
0.0260073
1 Naga Coin(NGC) til BOB
Bs0.0539671
1 Naga Coin(NGC) til AZN
0.013277
1 Naga Coin(NGC) til TJS
SM0.0731016
1 Naga Coin(NGC) til GEL
0.021087
1 Naga Coin(NGC) til AOA
Kz7.1193617
1 Naga Coin(NGC) til BHD
.د.ب0.00294437
1 Naga Coin(NGC) til BMD
$0.00781
1 Naga Coin(NGC) til DKK
kr0.0495935
1 Naga Coin(NGC) til HNL
L0.2047001
1 Naga Coin(NGC) til MUR
0.3541054
1 Naga Coin(NGC) til NAD
$0.1355035
1 Naga Coin(NGC) til NOK
kr0.0776314
1 Naga Coin(NGC) til NZD
$0.013277
1 Naga Coin(NGC) til PAB
B/.0.00781
1 Naga Coin(NGC) til PGK
K0.0326458
1 Naga Coin(NGC) til QAR
ر.ق0.0283503
1 Naga Coin(NGC) til RSD
дин.0.7789694
1 Naga Coin(NGC) til UZS
soʻm96.4196827
1 Naga Coin(NGC) til ALL
L0.6440126
1 Naga Coin(NGC) til ANG
ƒ0.0139799
1 Naga Coin(NGC) til AWG
ƒ0.014058
1 Naga Coin(NGC) til BBD
$0.01562
1 Naga Coin(NGC) til BAM
KM0.0129646
1 Naga Coin(NGC) til BIF
Fr23.31285
1 Naga Coin(NGC) til BND
$0.0099968
1 Naga Coin(NGC) til BSD
$0.00781
1 Naga Coin(NGC) til JMD
$1.2528021
1 Naga Coin(NGC) til KHR
31.3654286
1 Naga Coin(NGC) til KMF
Fr3.26458
1 Naga Coin(NGC) til LAK
169.7826053
1 Naga Coin(NGC) til LKR
Rs2.3623688
1 Naga Coin(NGC) til MDL
L0.128865
1 Naga Coin(NGC) til MGA
Ar34.5574537
1 Naga Coin(NGC) til MOP
P0.0625581
1 Naga Coin(NGC) til MVR
0.119493
1 Naga Coin(NGC) til MWK
MK13.5590191
1 Naga Coin(NGC) til MZN
MT0.499059
1 Naga Coin(NGC) til NPR
Rs1.1005852
1 Naga Coin(NGC) til PYG
55.77902
1 Naga Coin(NGC) til RWF
Fr11.31669
1 Naga Coin(NGC) til SBD
$0.064042
1 Naga Coin(NGC) til SCR
0.1188682
1 Naga Coin(NGC) til SRD
$0.2974829
1 Naga Coin(NGC) til SVC
$0.0683375
1 Naga Coin(NGC) til SZL
L0.1355035
1 Naga Coin(NGC) til TMT
m0.027335
1 Naga Coin(NGC) til TND
د.ت0.0227271
1 Naga Coin(NGC) til TTD
$0.0528737
1 Naga Coin(NGC) til UGX
Sh27.39748
1 Naga Coin(NGC) til XAF
Fr4.35798
1 Naga Coin(NGC) til XCD
$0.021087
1 Naga Coin(NGC) til XOF
Fr4.35798
1 Naga Coin(NGC) til XPF
Fr0.78881
1 Naga Coin(NGC) til BWP
P0.1040292
1 Naga Coin(NGC) til BZD
$0.0156981
1 Naga Coin(NGC) til CVE
$0.7324218
1 Naga Coin(NGC) til DJF
Fr1.39018
1 Naga Coin(NGC) til DOP
$0.4843762
1 Naga Coin(NGC) til DZD
د.ج1.0118636
1 Naga Coin(NGC) til FJD
$0.0175725
1 Naga Coin(NGC) til GNF
Fr67.90795
1 Naga Coin(NGC) til GTQ
Q0.0598246
1 Naga Coin(NGC) til GYD
$1.6345549
1 Naga Coin(NGC) til ISK
kr0.94501

Naga Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Naga Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Naga Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Naga Coin

Hvor mye er Naga Coin (NGC) verdt i dag?
Live NGC prisen i USD er 0.00781 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NGC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NGC til USD er $ 0.00781. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Naga Coin?
Markedsverdien for NGC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NGC?
Den sirkulerende forsyningen av NGC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNGC ?
NGC oppnådde en ATH-pris på 4.334139823913574 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NGC?
NGC så en ATL-pris på 0.006163732939945345 USD.
Hva er handelsvolumet til NGC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NGC er $ 21.72K USD.
Vil NGC gå høyere i år?
NGC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NGC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:26:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

