NFT Combining (NFTC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i NFT Combining (NFTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
NFT Combining (NFTC) Informasjon

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

Offisiell nettside:
https://www.nftcombining.com/
Teknisk dokument:
https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113

NFT Combining (NFTC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Combining (NFTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 810.00M
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 57.04K
All-time high:
$ 0.12999
All-Time Low:
Nåværende pris:
$ 0.00007042
NFT Combining (NFTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak NFT Combining (NFTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NFTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NFTC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NFTCs tokenomics, kan du utforske NFTC tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.