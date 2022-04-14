NFT Combining (NFTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFT Combining (NFTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFT Combining (NFTC) Informasjon NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Offisiell nettside: https://www.nftcombining.com/ Teknisk dokument: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Kjøp NFTC nå!

NFT Combining (NFTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Combining (NFTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.04K $ 57.04K $ 57.04K All-time high: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00007042 $ 0.00007042 $ 0.00007042 Lær mer om NFT Combining (NFTC) pris

NFT Combining (NFTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT Combining (NFTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTCs tokenomics, kan du utforske NFTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NFTC Interessert i å legge til NFT Combining (NFTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NFTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NFTC på MEXC nå!

NFT Combining (NFTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NFTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NFTC nå!

NFTC prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTC kan være på vei? Vår NFTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTC tokenets prisforutsigelse nå!

