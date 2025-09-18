Dagens NFT Combining livepris er 0.00006605 USD. Spor prisoppdateringer for NFTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFT Combining livepris er 0.00006605 USD. Spor prisoppdateringer for NFTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NFT Combining Logo

NFT Combining Pris(NFTC)

1 NFTC til USD livepris:

$0.00006605
$0.00006605
0.00%1D
USD
NFT Combining (NFTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:11 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00006507
$ 0.00006507
24 timer lav
$ 0.00006758
$ 0.00006758
24 timer høy

$ 0.00006507
$ 0.00006507

$ 0.00006758
$ 0.00006758

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-3.23%

-3.23%

NFT Combining (NFTC) sanntidsprisen er $ 0.00006605. I løpet av de siste 24 timene har NFTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006507 og et toppnivå på $ 0.00006758, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Combining (NFTC) Markedsinformasjon

--
----

$ 11.31
$ 11.31

$ 53.50K
$ 53.50K

--
----

810,000,000
810,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på NFT Combining er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 11.31. Den sirkulerende forsyningen på NFTC er --, med en total tilgang på 810000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.50K.

NFT Combining (NFTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NFT Combining for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00004923-42.71%
60 dager$ -0.00013685-67.45%
90 dager$ -0.0001841-73.60%
NFT Combining Prisendring i dag

I dag registrerte NFTC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NFT Combining 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00004923 (-42.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NFT Combining 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NFTC en endring på $ -0.00013685 (-67.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NFT Combining 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001841-73.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NFT Combining (NFTC)?

Sjekk ut NFT Combining Prishistorikk-siden nå.

Hva er NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NFT Combining investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NFTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NFT Combining på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NFT Combining kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NFT Combining Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFT Combining (NFTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFT Combining (NFTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFT Combining.

Sjekk NFT Combiningprisprognosen nå!

NFT Combining (NFTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFT Combining (NFTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NFT Combining (NFTC)

Leter du etter hvordan du kjøperNFT Combining? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NFT Combining på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NFTC til lokale valutaer

NFT Combining Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NFT Combining, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NFT Combining nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NFT Combining

Hvor mye er NFT Combining (NFTC) verdt i dag?
Live NFTC prisen i USD er 0.00006605 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFTC til USD er $ 0.00006605. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFT Combining?
Markedsverdien for NFTC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFTC?
Den sirkulerende forsyningen av NFTC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFTC ?
NFTC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFTC?
NFTC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NFTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFTC er $ 11.31 USD.
Vil NFTC gå høyere i år?
NFTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

