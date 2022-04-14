NFT Ai (NFTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFT Ai (NFTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFT Ai (NFTAI) Informasjon NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Offisiell nettside: https://nftai.live/ Teknisk dokument: https://nftai.live/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Kjøp NFTAI nå!

NFT Ai (NFTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Ai (NFTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.80K $ 99.80K $ 99.80K All-time high: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000998 $ 0.0000998 $ 0.0000998 Lær mer om NFT Ai (NFTAI) pris

NFT Ai (NFTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT Ai (NFTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTAIs tokenomics, kan du utforske NFTAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NFTAI Interessert i å legge til NFT Ai (NFTAI) i porteføljen din?

NFT Ai (NFTAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NFTAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NFTAI nå!

NFTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTAI kan være på vei? Vår NFTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTAI tokenets prisforutsigelse nå!

