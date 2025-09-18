Dagens NFT Ai livepris er 0.0001389 USD. Spor prisoppdateringer for NFTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFT Ai livepris er 0.0001389 USD. Spor prisoppdateringer for NFTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NFTAI

NFTAI Prisinformasjon

NFTAI teknisk dokument

NFTAI Offisiell nettside

NFTAI tokenomics

NFTAI Prisprognose

NFTAI-historikk

NFTAI Kjøpeguide

NFTAI-til-fiat-valutakonverter

NFTAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NFT Ai Logo

NFT Ai Pris(NFTAI)

1 NFTAI til USD livepris:

$0.0001389
$0.0001389$0.0001389
-2.79%1D
USD
NFT Ai (NFTAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:26:09 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001239
$ 0.0001239$ 0.0001239
24 timer lav
$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442
24 timer høy

$ 0.0001239
$ 0.0001239$ 0.0001239

$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442

--
----

--
----

0.00%

-2.79%

-28.66%

-28.66%

NFT Ai (NFTAI) sanntidsprisen er $ 0.0001389. I løpet av de siste 24 timene har NFTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001239 og et toppnivå på $ 0.0001442, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTAI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTAI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -28.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Ai (NFTAI) Markedsinformasjon

--
----

$ 1.37K
$ 1.37K$ 1.37K

$ 138.90K
$ 138.90K$ 138.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på NFT Ai er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.37K. Den sirkulerende forsyningen på NFTAI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 138.90K.

NFT Ai (NFTAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NFT Ai for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000003987-2.79%
30 dager$ -0.0002135-60.59%
60 dager$ -0.0018851-93.14%
90 dager$ -0.0013641-90.76%
NFT Ai Prisendring i dag

I dag registrerte NFTAI en endring på $ -0.000003987 (-2.79%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NFT Ai 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0002135 (-60.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NFT Ai 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NFTAI en endring på $ -0.0018851 (-93.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NFT Ai 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0013641-90.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NFT Ai (NFTAI)?

Sjekk ut NFT Ai Prishistorikk-siden nå.

Hva er NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NFT Ai investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NFTAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NFT Ai på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NFT Ai kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NFT Ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFT Ai (NFTAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFT Ai (NFTAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFT Ai.

Sjekk NFT Aiprisprognosen nå!

NFT Ai (NFTAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFT Ai (NFTAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFTAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NFT Ai (NFTAI)

Leter du etter hvordan du kjøperNFT Ai? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NFT Ai på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NFTAI til lokale valutaer

1 NFT Ai(NFTAI) til VND
3.6551535
1 NFT Ai(NFTAI) til AUD
A$0.000209739
1 NFT Ai(NFTAI) til GBP
0.000102786
1 NFT Ai(NFTAI) til EUR
0.000118065
1 NFT Ai(NFTAI) til USD
$0.0001389
1 NFT Ai(NFTAI) til MYR
RM0.00058338
1 NFT Ai(NFTAI) til TRY
0.005746293
1 NFT Ai(NFTAI) til JPY
¥0.0204183
1 NFT Ai(NFTAI) til ARS
ARS$0.204866388
1 NFT Ai(NFTAI) til RUB
0.01155648
1 NFT Ai(NFTAI) til INR
0.012235701
1 NFT Ai(NFTAI) til IDR
Rp2.314999074
1 NFT Ai(NFTAI) til KRW
0.19426554
1 NFT Ai(NFTAI) til PHP
0.007925634
1 NFT Ai(NFTAI) til EGP
￡E.0.006689424
1 NFT Ai(NFTAI) til BRL
R$0.000738948
1 NFT Ai(NFTAI) til CAD
C$0.000190293
1 NFT Ai(NFTAI) til BDT
0.016909686
1 NFT Ai(NFTAI) til NGN
0.207622164
1 NFT Ai(NFTAI) til COP
$0.542578125
1 NFT Ai(NFTAI) til ZAR
R.0.002408526
1 NFT Ai(NFTAI) til UAH
0.005739348
1 NFT Ai(NFTAI) til TZS
T.Sh.0.343810836
1 NFT Ai(NFTAI) til VES
Bs0.0226407
1 NFT Ai(NFTAI) til CLP
$0.1326495
1 NFT Ai(NFTAI) til PKR
Rs0.039425376
1 NFT Ai(NFTAI) til KZT
0.075201849
1 NFT Ai(NFTAI) til THB
฿0.004421187
1 NFT Ai(NFTAI) til TWD
NT$0.004197558
1 NFT Ai(NFTAI) til AED
د.إ0.000509763
1 NFT Ai(NFTAI) til CHF
Fr0.000109731
1 NFT Ai(NFTAI) til HKD
HK$0.001079253
1 NFT Ai(NFTAI) til AMD
֏0.05315703
1 NFT Ai(NFTAI) til MAD
.د.م0.001252878
1 NFT Ai(NFTAI) til MXN
$0.002551593
1 NFT Ai(NFTAI) til SAR
ريال0.000520875
1 NFT Ai(NFTAI) til ETB
Br0.019941873
1 NFT Ai(NFTAI) til KES
KSh0.017943102
1 NFT Ai(NFTAI) til JOD
د.أ0.0000984801
1 NFT Ai(NFTAI) til PLN
0.000502818
1 NFT Ai(NFTAI) til RON
лв0.000600048
1 NFT Ai(NFTAI) til SEK
kr0.001307049
1 NFT Ai(NFTAI) til BGN
лв0.000230574
1 NFT Ai(NFTAI) til HUF
Ft0.046175916
1 NFT Ai(NFTAI) til CZK
0.002871063
1 NFT Ai(NFTAI) til KWD
د.ك0.0000423645
1 NFT Ai(NFTAI) til ILS
0.000462537
1 NFT Ai(NFTAI) til BOB
Bs0.000959799
1 NFT Ai(NFTAI) til AZN
0.00023613
1 NFT Ai(NFTAI) til TJS
SM0.001300104
1 NFT Ai(NFTAI) til GEL
0.00037503
1 NFT Ai(NFTAI) til AOA
Kz0.126617073
1 NFT Ai(NFTAI) til BHD
.د.ب0.0000523653
1 NFT Ai(NFTAI) til BMD
$0.0001389
1 NFT Ai(NFTAI) til DKK
kr0.000882015
1 NFT Ai(NFTAI) til HNL
L0.003640569
1 NFT Ai(NFTAI) til MUR
0.006297726
1 NFT Ai(NFTAI) til NAD
$0.002409915
1 NFT Ai(NFTAI) til NOK
kr0.001380666
1 NFT Ai(NFTAI) til NZD
$0.00023613
1 NFT Ai(NFTAI) til PAB
B/.0.0001389
1 NFT Ai(NFTAI) til PGK
K0.000580602
1 NFT Ai(NFTAI) til QAR
ر.ق0.000504207
1 NFT Ai(NFTAI) til RSD
дин.0.013853886
1 NFT Ai(NFTAI) til UZS
soʻm1.714813563
1 NFT Ai(NFTAI) til ALL
L0.011453694
1 NFT Ai(NFTAI) til ANG
ƒ0.000248631
1 NFT Ai(NFTAI) til AWG
ƒ0.00025002
1 NFT Ai(NFTAI) til BBD
$0.0002778
1 NFT Ai(NFTAI) til BAM
KM0.000230574
1 NFT Ai(NFTAI) til BIF
Fr0.4146165
1 NFT Ai(NFTAI) til BND
$0.000177792
1 NFT Ai(NFTAI) til BSD
$0.0001389
1 NFT Ai(NFTAI) til JMD
$0.022280949
1 NFT Ai(NFTAI) til KHR
0.557830734
1 NFT Ai(NFTAI) til KMF
Fr0.0580602
1 NFT Ai(NFTAI) til LAK
3.019565157
1 NFT Ai(NFTAI) til LKR
Rs0.042014472
1 NFT Ai(NFTAI) til MDL
L0.00229185
1 NFT Ai(NFTAI) til MGA
Ar0.614600553
1 NFT Ai(NFTAI) til MOP
P0.001112589
1 NFT Ai(NFTAI) til MVR
0.00212517
1 NFT Ai(NFTAI) til MWK
MK0.241145679
1 NFT Ai(NFTAI) til MZN
MT0.00887571
1 NFT Ai(NFTAI) til NPR
Rs0.019573788
1 NFT Ai(NFTAI) til PYG
0.9920238
1 NFT Ai(NFTAI) til RWF
Fr0.2012661
1 NFT Ai(NFTAI) til SBD
$0.00113898
1 NFT Ai(NFTAI) til SCR
0.002114058
1 NFT Ai(NFTAI) til SRD
$0.005290701
1 NFT Ai(NFTAI) til SVC
$0.001215375
1 NFT Ai(NFTAI) til SZL
L0.002409915
1 NFT Ai(NFTAI) til TMT
m0.00048615
1 NFT Ai(NFTAI) til TND
د.ت0.000404199
1 NFT Ai(NFTAI) til TTD
$0.000940353
1 NFT Ai(NFTAI) til UGX
Sh0.4872612
1 NFT Ai(NFTAI) til XAF
Fr0.0775062
1 NFT Ai(NFTAI) til XCD
$0.00037503
1 NFT Ai(NFTAI) til XOF
Fr0.0775062
1 NFT Ai(NFTAI) til XPF
Fr0.0140289
1 NFT Ai(NFTAI) til BWP
P0.001850148
1 NFT Ai(NFTAI) til BZD
$0.000279189
1 NFT Ai(NFTAI) til CVE
$0.013026042
1 NFT Ai(NFTAI) til DJF
Fr0.0247242
1 NFT Ai(NFTAI) til DOP
$0.008614578
1 NFT Ai(NFTAI) til DZD
د.ج0.017995884
1 NFT Ai(NFTAI) til FJD
$0.000312525
1 NFT Ai(NFTAI) til GNF
Fr1.2077355
1 NFT Ai(NFTAI) til GTQ
Q0.001063974
1 NFT Ai(NFTAI) til GYD
$0.029070381
1 NFT Ai(NFTAI) til ISK
kr0.0168069

NFT Ai Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NFT Ai, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NFT Ai nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NFT Ai

Hvor mye er NFT Ai (NFTAI) verdt i dag?
Live NFTAI prisen i USD er 0.0001389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFTAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFTAI til USD er $ 0.0001389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFT Ai?
Markedsverdien for NFTAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFTAI?
Den sirkulerende forsyningen av NFTAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFTAI ?
NFTAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFTAI?
NFTAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NFTAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFTAI er $ 1.37K USD.
Vil NFTAI gå høyere i år?
NFTAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFTAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:26:09 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NFTAI-til-USD-kalkulator

Beløp

NFTAI
NFTAI
USD
USD

1 NFTAI = 0.0001388 USD

Handle NFTAI

NFTAIUSDT
$0.0001389
$0.0001389$0.0001389
-2.79%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker