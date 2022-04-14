Edu3Labs (NFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Edu3Labs (NFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Edu3Labs (NFE) Informasjon Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Offisiell nettside: https://about.edu3labs.com/ Teknisk dokument: https://docs.edu3labs.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a Kjøp NFE nå!

Edu3Labs (NFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Edu3Labs (NFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 200.07K $ 200.07K $ 200.07K Total forsyning: $ 899.60M $ 899.60M $ 899.60M Sirkulerende forsyning: $ 104.38M $ 104.38M $ 104.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M All-time high: $ 0.37089 $ 0.37089 $ 0.37089 All-Time Low: $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 Nåværende pris: $ 0.0019168 $ 0.0019168 $ 0.0019168 Lær mer om Edu3Labs (NFE) pris

Edu3Labs (NFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Edu3Labs (NFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFEs tokenomics, kan du utforske NFE tokenets livepris!

Edu3Labs (NFE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NFE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NFE nå!

NFE prisforutsigelse Vil du vite hvor NFE kan være på vei? Vår NFE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFE tokenets prisforutsigelse nå!

