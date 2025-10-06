Nexsay pris i dag

Sanntids Nexsay (NEXSAY) pris i dag er $ 0.0000002571, med en 23.32% endring de siste 24 timene. Nåværende NEXSAY til USD konverteringssats er $ 0.0000002571 per NEXSAY.

Nexsay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NEXSAY. I løpet av de siste 24 timene NEXSAY har den blitt handlet mellom $ 0.0000002443(laveste) og $ 0.0000003412 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NEXSAY beveget seg -0.85% i løpet av den siste timen og -27.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 437.76K.

Nexsay (NEXSAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 437.76K$ 437.76K $ 437.76K Fullt utvannet markedsverdi $ 25.71K$ 25.71K $ 25.71K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Nexsay er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 437.76K. Den sirkulerende forsyningen på NEXSAY er --, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.71K.