NexAIPhone pris i dag

Sanntids NexAIPhone (NEXAIPHONE) pris i dag er $ 0.0000012498, med en 15.94% endring de siste 24 timene. Nåværende NEXAIPHONE til USD konverteringssats er $ 0.0000012498 per NEXAIPHONE.

NexAIPhone rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NEXAIPHONE. I løpet av de siste 24 timene NEXAIPHONE har den blitt handlet mellom $ 0.0000011143(laveste) og $ 0.0000015089 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NEXAIPHONE beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -29.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 155.04K.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på NexAIPhone er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 155.04K. Den sirkulerende forsyningen på NEXAIPHONE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25K.