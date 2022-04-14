NeuroWeb AI (NEURO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NeuroWeb AI (NEURO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NeuroWeb AI (NEURO) Informasjon NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Offisiell nettside: https://neuroweb.ai/ Teknisk dokument: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Blokkutforsker: https://neuroweb.subscan.io/ Kjøp NEURO nå!

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NeuroWeb AI (NEURO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.79M $ 17.79M $ 17.79M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Nåværende pris: $ 0.01779 $ 0.01779 $ 0.01779 Lær mer om NeuroWeb AI (NEURO) pris

NeuroWeb AI (NEURO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NeuroWeb AI (NEURO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEURO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEURO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEUROs tokenomics, kan du utforske NEURO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEURO Interessert i å legge til NeuroWeb AI (NEURO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEURO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEURO på MEXC nå!

NeuroWeb AI (NEURO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEURO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEURO nå!

NEURO prisforutsigelse Vil du vite hvor NEURO kan være på vei? Vår NEURO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEURO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!