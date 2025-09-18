Dagens NeuroWeb AI livepris er 0.01924 USD. Spor prisoppdateringer for NEURO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEURO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NeuroWeb AI livepris er 0.01924 USD. Spor prisoppdateringer for NEURO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEURO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NeuroWeb AI (NEURO) Live prisdiagram
NeuroWeb AI (NEURO) Prisinformasjon (USD)

NeuroWeb AI (NEURO) sanntidsprisen er $ 0.01924. I løpet av de siste 24 timene har NEURO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01924 og et toppnivå på $ 0.0197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEURO er $ 0.2545440843600831, mens den rekordlave prisen er $ 0.01079394860652428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEURO endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NeuroWeb AI (NEURO) Markedsinformasjon

NEURO

Nåværende markedsverdi på NeuroWeb AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.42K. Den sirkulerende forsyningen på NEURO er 0.00, med en total tilgang på 548749977. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.24M.

NeuroWeb AI (NEURO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NeuroWeb AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001983-1.02%
30 dager$ +0.00148+8.33%
60 dager$ -0.00161-7.73%
90 dager$ +0.00325+20.32%
NeuroWeb AI Prisendring i dag

I dag registrerte NEURO en endring på $ -0.0001983 (-1.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NeuroWeb AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00148 (+8.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NeuroWeb AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEURO en endring på $ -0.00161 (-7.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NeuroWeb AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00325+20.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NeuroWeb AI (NEURO)?

Sjekk ut NeuroWeb AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NeuroWeb AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEURO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NeuroWeb AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NeuroWeb AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NeuroWeb AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NeuroWeb AI (NEURO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NeuroWeb AI (NEURO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NeuroWeb AI.

Sjekk NeuroWeb AIprisprognosen nå!

NeuroWeb AI (NEURO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NeuroWeb AI (NEURO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEURO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NeuroWeb AI (NEURO)

Leter du etter hvordan du kjøperNeuroWeb AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NeuroWeb AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEURO til lokale valutaer

NeuroWeb AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NeuroWeb AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NeuroWeb AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NeuroWeb AI

Hvor mye er NeuroWeb AI (NEURO) verdt i dag?
Live NEURO prisen i USD er 0.01924 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEURO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEURO til USD er $ 0.01924. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NeuroWeb AI?
Markedsverdien for NEURO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEURO?
Den sirkulerende forsyningen av NEURO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEURO ?
NEURO oppnådde en ATH-pris på 0.2545440843600831 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEURO?
NEURO så en ATL-pris på 0.01079394860652428 USD.
Hva er handelsvolumet til NEURO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEURO er $ 54.42K USD.
Vil NEURO gå høyere i år?
NEURO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEURO prisprognosen for en mer grundig analyse.
