neur.sh (NEUR) Informasjon Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface. Offisiell nettside: https://neur.sh/ Teknisk dokument: https://docs.neur.sh/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump Kjøp NEUR nå!

neur.sh (NEUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for neur.sh (NEUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 655.28K $ 655.28K $ 655.28K Total forsyning: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Sirkulerende forsyning: $ 919.43M $ 919.43M $ 919.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 712.30K $ 712.30K $ 712.30K All-time high: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 All-Time Low: $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 $ 0.000612785356811499 Nåværende pris: $ 0.0007127 $ 0.0007127 $ 0.0007127 Lær mer om neur.sh (NEUR) pris

neur.sh (NEUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak neur.sh (NEUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEURs tokenomics, kan du utforske NEUR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEUR Interessert i å legge til neur.sh (NEUR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEUR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEUR på MEXC nå!

neur.sh (NEUR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEUR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEUR nå!

NEUR prisforutsigelse Vil du vite hvor NEUR kan være på vei? Vår NEUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEUR tokenets prisforutsigelse nå!

