NEIRO ETH (NEIROETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEIRO ETH (NEIROETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEIRO ETH (NEIROETH) Informasjon NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Offisiell nettside: https://Neirocoin.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Kjøp NEIROETH nå!

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEIRO ETH (NEIROETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M All-time high: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 All-Time Low: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Nåværende pris: $ 0.03796 $ 0.03796 $ 0.03796 Lær mer om NEIRO ETH (NEIROETH) pris

NEIRO ETH (NEIROETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEIRO ETH (NEIROETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEIROETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEIROETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEIROETHs tokenomics, kan du utforske NEIROETH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEIROETH Interessert i å legge til NEIRO ETH (NEIROETH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEIROETH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEIROETH på MEXC nå!

NEIRO ETH (NEIROETH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEIROETH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEIROETH nå!

NEIROETH prisforutsigelse Vil du vite hvor NEIROETH kan være på vei? Vår NEIROETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEIROETH tokenets prisforutsigelse nå!

