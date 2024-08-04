First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First Neiro on ETH (NEIROCTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informasjon Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Offisiell nettside: https://www.neiroeth.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee Kjøp NEIROCTO nå!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First Neiro on ETH (NEIROCTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.09M $ 139.09M $ 139.09M Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 139.09M $ 139.09M $ 139.09M All-time high: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 All-Time Low: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Nåværende pris: $ 0.00033063 $ 0.00033063 $ 0.00033063 Lær mer om First Neiro on ETH (NEIROCTO) pris

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First Neiro on ETH (NEIROCTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEIROCTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEIROCTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEIROCTOs tokenomics, kan du utforske NEIROCTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEIROCTO Interessert i å legge til First Neiro on ETH (NEIROCTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEIROCTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEIROCTO på MEXC nå!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEIROCTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEIROCTO nå!

NEIROCTO prisforutsigelse Vil du vite hvor NEIROCTO kan være på vei? Vår NEIROCTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEIROCTO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!