Neurashi (NEI) Informasjon Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Offisiell nettside: https://neurashi.com/ Teknisk dokument: https://neurashi.com/whitepaper/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Kjøp NEI nå!

Neurashi (NEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neurashi (NEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 499.73K $ 499.73K $ 499.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M All-time high: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 All-Time Low: $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 Nåværende pris: $ 0.001819 $ 0.001819 $ 0.001819 Lær mer om Neurashi (NEI) pris

Neurashi (NEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neurashi (NEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEIs tokenomics, kan du utforske NEI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEI Interessert i å legge til Neurashi (NEI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEI på MEXC nå!

Neurashi (NEI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEI nå!

NEI prisforutsigelse Vil du vite hvor NEI kan være på vei? Vår NEI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEI tokenets prisforutsigelse nå!

