NEBL (NEBL) Informasjon Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services. Offisiell nettside: https://nebl.io/ Teknisk dokument: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Blokkutforsker: http://explorer.nebl.io/ Kjøp NEBL nå!

NEBL (NEBL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEBL (NEBL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.80K $ 107.80K $ 107.80K Total forsyning: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Sirkulerende forsyning: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 107.80K $ 107.80K $ 107.80K All-time high: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 All-Time Low: $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 $ 0.000122058148122637 Nåværende pris: $ 0.005148 $ 0.005148 $ 0.005148 Lær mer om NEBL (NEBL) pris

NEBL (NEBL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEBL (NEBL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEBL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEBL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEBLs tokenomics, kan du utforske NEBL tokenets livepris!

NEBL (NEBL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEBL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEBL nå!

NEBL prisforutsigelse Vil du vite hvor NEBL kan være på vei? Vår NEBL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEBL tokenets prisforutsigelse nå!

