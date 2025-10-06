Nasdaq666 pris i dag

Nasdaq666 (NDQ) Markedsinformasjon

Rangering No.3387 Markedsverdi $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K Volum (24 timer) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Nasdaq666 er $ 23.54K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.16K. Den sirkulerende forsyningen på NDQ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.54K.