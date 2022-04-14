NeurochainAI (NCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NeurochainAI (NCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NeurochainAI (NCN) Informasjon NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Offisiell nettside: https://neurochain.ai Teknisk dokument: https://docs.neurochain.ai Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213 Kjøp NCN nå!

NeurochainAI (NCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NeurochainAI (NCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.30K $ 56.30K $ 56.30K Total forsyning: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Sirkulerende forsyning: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 619.20K $ 619.20K $ 619.20K All-time high: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 All-Time Low: $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 $ 0.000418256097111521 Nåværende pris: $ 0.0002064 $ 0.0002064 $ 0.0002064 Lær mer om NeurochainAI (NCN) pris

NeurochainAI (NCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NeurochainAI (NCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCNs tokenomics, kan du utforske NCN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NCN Interessert i å legge til NeurochainAI (NCN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NCN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NCN på MEXC nå!

NeurochainAI (NCN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NCN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NCN nå!

NCN prisforutsigelse Vil du vite hvor NCN kan være på vei? Vår NCN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NCN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!