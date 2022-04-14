nuco.cloud (NCDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i nuco.cloud (NCDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

nuco.cloud (NCDT) Informasjon nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview Offisiell nettside: https://nuco.cloud/ Teknisk dokument: https://nuco.cloud/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Kjøp NCDT nå!

nuco.cloud (NCDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nuco.cloud (NCDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M All-time high: $ 1.4036 $ 1.4036 $ 1.4036 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0305 $ 0.0305 $ 0.0305 Lær mer om nuco.cloud (NCDT) pris

nuco.cloud (NCDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak nuco.cloud (NCDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NCDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NCDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NCDTs tokenomics, kan du utforske NCDT tokenets livepris!

nuco.cloud (NCDT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NCDT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NCDT nå!

NCDT prisforutsigelse Vil du vite hvor NCDT kan være på vei? Vår NCDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NCDT tokenets prisforutsigelse nå!

