Dagens nuco.cloud livepris er 0.0299 USD.

nuco.cloud Pris(NCDT)

$0.0299
$0.0299
-1.32%1D
nuco.cloud (NCDT) Live prisdiagram
nuco.cloud (NCDT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0294
$ 0.0294
$ 0.0308
$ 0.0308
$ 0.0294
$ 0.0294$ 0.0294

$ 0.0308
$ 0.0308$ 0.0308

$ 408.48650004
$ 408.48650004

$ 0
$ 0

+0.67%

-1.32%

-11.54%

-11.54%

nuco.cloud (NCDT) sanntidsprisen er $ 0.0299. I løpet av de siste 24 timene har NCDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0294 og et toppnivå på $ 0.0308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NCDT er $ 408.48650004, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NCDT endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -11.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nuco.cloud (NCDT) Markedsinformasjon

$ 1.50M
$ 1.50M

$ 23.06K
$ 23.06K

$ 1.50M
$ 1.50M

50.00M
50.00M

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

100.00%

Nåværende markedsverdi på nuco.cloud er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 23.06K. Den sirkulerende forsyningen på NCDT er 50.00M, med en total tilgang på 50000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.50M.

nuco.cloud (NCDT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene nuco.cloud for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.0004-1.32%
30 dager$ -0.0069-18.75%
60 dager$ -0.0212-41.49%
90 dager$ -0.0145-32.66%
nuco.cloud Prisendring i dag

I dag registrerte NCDT en endring på $ -0.0004 (-1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

nuco.cloud 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0069 (-18.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

nuco.cloud 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NCDT en endring på $ -0.0212 (-41.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

nuco.cloud 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0145-32.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for nuco.cloud (NCDT)?

Sjekk ut nuco.cloud Prishistorikk-siden nå.

Hva er nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

nuco.cloud er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere nuco.cloud investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk NCDT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om nuco.cloud på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din nuco.cloud kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

nuco.cloud Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil nuco.cloud (NCDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine nuco.cloud (NCDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for nuco.cloud.

Sjekk nuco.cloudprisprognosen nå!

nuco.cloud (NCDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak nuco.cloud (NCDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NCDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe nuco.cloud (NCDT)

Leter du etter hvordan du kjøpernuco.cloud? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe nuco.cloud på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NCDT til lokale valutaer

1 nuco.cloud(NCDT) til VND
786.8185
1 nuco.cloud(NCDT) til AUD
A$0.045149
1 nuco.cloud(NCDT) til GBP
0.022126
1 nuco.cloud(NCDT) til EUR
0.025415
1 nuco.cloud(NCDT) til USD
$0.0299
1 nuco.cloud(NCDT) til MYR
RM0.12558
1 nuco.cloud(NCDT) til TRY
1.236963
1 nuco.cloud(NCDT) til JPY
¥4.3953
1 nuco.cloud(NCDT) til ARS
ARS$44.100108
1 nuco.cloud(NCDT) til RUB
2.48768
1 nuco.cloud(NCDT) til INR
2.633891
1 nuco.cloud(NCDT) til IDR
Rp498.333134
1 nuco.cloud(NCDT) til KRW
41.81814
1 nuco.cloud(NCDT) til PHP
1.706094
1 nuco.cloud(NCDT) til EGP
￡E.1.439984
1 nuco.cloud(NCDT) til BRL
R$0.159068
1 nuco.cloud(NCDT) til CAD
C$0.040963
1 nuco.cloud(NCDT) til BDT
3.640026
1 nuco.cloud(NCDT) til NGN
44.693324
1 nuco.cloud(NCDT) til COP
$116.796875
1 nuco.cloud(NCDT) til ZAR
R.0.518466
1 nuco.cloud(NCDT) til UAH
1.235468
1 nuco.cloud(NCDT) til TZS
T.Sh.74.009676
1 nuco.cloud(NCDT) til VES
Bs4.8737
1 nuco.cloud(NCDT) til CLP
$28.5545
1 nuco.cloud(NCDT) til PKR
Rs8.486816
1 nuco.cloud(NCDT) til KZT
16.188159
1 nuco.cloud(NCDT) til THB
฿0.951717
1 nuco.cloud(NCDT) til TWD
NT$0.903578
1 nuco.cloud(NCDT) til AED
د.إ0.109733
1 nuco.cloud(NCDT) til CHF
Fr0.023621
1 nuco.cloud(NCDT) til HKD
HK$0.232323
1 nuco.cloud(NCDT) til AMD
֏11.44273
1 nuco.cloud(NCDT) til MAD
.د.م0.269698
1 nuco.cloud(NCDT) til MXN
$0.549263
1 nuco.cloud(NCDT) til SAR
ريال0.112125
1 nuco.cloud(NCDT) til ETB
Br4.292743
1 nuco.cloud(NCDT) til KES
KSh3.862482
1 nuco.cloud(NCDT) til JOD
د.أ0.0211991
1 nuco.cloud(NCDT) til PLN
0.108238
1 nuco.cloud(NCDT) til RON
лв0.129168
1 nuco.cloud(NCDT) til SEK
kr0.281359
1 nuco.cloud(NCDT) til BGN
лв0.049634
1 nuco.cloud(NCDT) til HUF
Ft9.939956
1 nuco.cloud(NCDT) til CZK
0.618033
1 nuco.cloud(NCDT) til KWD
د.ك0.0091195
1 nuco.cloud(NCDT) til ILS
0.099567
1 nuco.cloud(NCDT) til BOB
Bs0.206609
1 nuco.cloud(NCDT) til AZN
0.05083
1 nuco.cloud(NCDT) til TJS
SM0.279864
1 nuco.cloud(NCDT) til GEL
0.08073
1 nuco.cloud(NCDT) til AOA
Kz27.255943
1 nuco.cloud(NCDT) til BHD
.د.ب0.0112723
1 nuco.cloud(NCDT) til BMD
$0.0299
1 nuco.cloud(NCDT) til DKK
kr0.189865
1 nuco.cloud(NCDT) til HNL
L0.783679
1 nuco.cloud(NCDT) til MUR
1.355666
1 nuco.cloud(NCDT) til NAD
$0.518765
1 nuco.cloud(NCDT) til NOK
kr0.297206
1 nuco.cloud(NCDT) til NZD
$0.05083
1 nuco.cloud(NCDT) til PAB
B/.0.0299
1 nuco.cloud(NCDT) til PGK
K0.124982
1 nuco.cloud(NCDT) til QAR
ر.ق0.108537
1 nuco.cloud(NCDT) til RSD
дин.2.982226
1 nuco.cloud(NCDT) til UZS
soʻm369.135533
1 nuco.cloud(NCDT) til ALL
L2.465554
1 nuco.cloud(NCDT) til ANG
ƒ0.053521
1 nuco.cloud(NCDT) til AWG
ƒ0.05382
1 nuco.cloud(NCDT) til BBD
$0.0598
1 nuco.cloud(NCDT) til BAM
KM0.049634
1 nuco.cloud(NCDT) til BIF
Fr89.2515
1 nuco.cloud(NCDT) til BND
$0.038272
1 nuco.cloud(NCDT) til BSD
$0.0299
1 nuco.cloud(NCDT) til JMD
$4.796259
1 nuco.cloud(NCDT) til KHR
120.080194
1 nuco.cloud(NCDT) til KMF
Fr12.4982
1 nuco.cloud(NCDT) til LAK
649.999987
1 nuco.cloud(NCDT) til LKR
Rs9.044152
1 nuco.cloud(NCDT) til MDL
L0.49335
1 nuco.cloud(NCDT) til MGA
Ar132.300623
1 nuco.cloud(NCDT) til MOP
P0.239499
1 nuco.cloud(NCDT) til MVR
0.45747
1 nuco.cloud(NCDT) til MWK
MK51.909689
1 nuco.cloud(NCDT) til MZN
MT1.91061
1 nuco.cloud(NCDT) til NPR
Rs4.213508
1 nuco.cloud(NCDT) til PYG
213.5458
1 nuco.cloud(NCDT) til RWF
Fr43.3251
1 nuco.cloud(NCDT) til SBD
$0.24518
1 nuco.cloud(NCDT) til SCR
0.455078
1 nuco.cloud(NCDT) til SRD
$1.138891
1 nuco.cloud(NCDT) til SVC
$0.261625
1 nuco.cloud(NCDT) til SZL
L0.518765
1 nuco.cloud(NCDT) til TMT
m0.10465
1 nuco.cloud(NCDT) til TND
د.ت0.087009
1 nuco.cloud(NCDT) til TTD
$0.202423
1 nuco.cloud(NCDT) til UGX
Sh104.8892
1 nuco.cloud(NCDT) til XAF
Fr16.6842
1 nuco.cloud(NCDT) til XCD
$0.08073
1 nuco.cloud(NCDT) til XOF
Fr16.6842
1 nuco.cloud(NCDT) til XPF
Fr3.0199
1 nuco.cloud(NCDT) til BWP
P0.398268
1 nuco.cloud(NCDT) til BZD
$0.060099
1 nuco.cloud(NCDT) til CVE
$2.804022
1 nuco.cloud(NCDT) til DJF
Fr5.3222
1 nuco.cloud(NCDT) til DOP
$1.854398
1 nuco.cloud(NCDT) til DZD
د.ج3.873844
1 nuco.cloud(NCDT) til FJD
$0.067275
1 nuco.cloud(NCDT) til GNF
Fr259.9805
1 nuco.cloud(NCDT) til GTQ
Q0.229034
1 nuco.cloud(NCDT) til GYD
$6.257771
1 nuco.cloud(NCDT) til ISK
kr3.6179

For en mer dyptgående forståelse av nuco.cloud, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell nuco.cloud nettside
Blokker Explorer

Hvor mye er nuco.cloud (NCDT) verdt i dag?
Live NCDT prisen i USD er 0.0299 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NCDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NCDT til USD er $ 0.0299. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for nuco.cloud?
Markedsverdien for NCDT er $ 1.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NCDT?
Den sirkulerende forsyningen av NCDT er 50.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNCDT ?
NCDT oppnådde en ATH-pris på 408.48650004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NCDT?
NCDT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NCDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NCDT er $ 23.06K USD.
Vil NCDT gå høyere i år?
NCDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NCDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

