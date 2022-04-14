NAVI Protocol (NAVX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NAVI Protocol (NAVX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NAVI Protocol (NAVX) Informasjon NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Offisiell nettside: https://www.naviprotocol.io/ Teknisk dokument: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Kjøp NAVX nå!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NAVI Protocol (NAVX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.55M $ 22.55M $ 22.55M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 604.46M $ 604.46M $ 604.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.31M $ 37.31M $ 37.31M All-time high: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 All-Time Low: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Nåværende pris: $ 0.03731 $ 0.03731 $ 0.03731 Lær mer om NAVI Protocol (NAVX) pris

NAVI Protocol (NAVX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NAVI Protocol (NAVX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAVX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAVX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAVXs tokenomics, kan du utforske NAVX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAVX Interessert i å legge til NAVI Protocol (NAVX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAVX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAVX på MEXC nå!

NAVI Protocol (NAVX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAVX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAVX nå!

NAVX prisforutsigelse Vil du vite hvor NAVX kan være på vei? Vår NAVX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAVX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!