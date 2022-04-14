Nettensor (NAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nettensor (NAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nettensor (NAO) Informasjon Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Offisiell nettside: https://nettensor.com Teknisk dokument: https://docs.nettensor.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Kjøp NAO nå!

Nettensor (NAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nettensor (NAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 209.70K $ 209.70K $ 209.70K All-time high: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 All-Time Low: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Nåværende pris: $ 0.002097 $ 0.002097 $ 0.002097 Lær mer om Nettensor (NAO) pris

Nettensor (NAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nettensor (NAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAOs tokenomics, kan du utforske NAO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAO Interessert i å legge til Nettensor (NAO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAO på MEXC nå!

Nettensor (NAO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAO nå!

NAO prisforutsigelse Vil du vite hvor NAO kan være på vei? Vår NAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAO tokenets prisforutsigelse nå!

