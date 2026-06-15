naiive pris i dag

Sanntids naiive (NAIIVE) pris i dag er $ 0, med en --% endring de siste 24 timene. Nåværende NAIIVE til USD konverteringssats er $ 0 per NAIIVE.

naiive rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NAIIVE. I løpet av de siste 24 timene NAIIVE har den blitt handlet mellom --(laveste) og -- (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NAIIVE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

naiive (NAIIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på naiive er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAIIVE er --, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.