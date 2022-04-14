Nuklai (NAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nuklai (NAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nuklai (NAI) Informasjon Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Offisiell nettside: https://www.nukl.ai/ Teknisk dokument: https://docs.nukl.ai/ Blokkutforsker: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Kjøp NAI nå!

Nuklai (NAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nuklai (NAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M All-time high: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 All-Time Low: $ 0.001008352394122589 $ 0.001008352394122589 $ 0.001008352394122589 Nåværende pris: $ 0.001066 $ 0.001066 $ 0.001066 Lær mer om Nuklai (NAI) pris

Nuklai (NAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nuklai (NAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAIs tokenomics, kan du utforske NAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAI Interessert i å legge til Nuklai (NAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAI på MEXC nå!

Nuklai (NAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAI nå!

NAI prisforutsigelse Vil du vite hvor NAI kan være på vei? Vår NAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAI tokenets prisforutsigelse nå!

