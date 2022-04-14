N2T (N2T) tokenomics Oppdag viktig innsikt i N2T (N2T), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

N2T (N2T) Informasjon N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Offisiell nettside: https://n2t.io/ Teknisk dokument: https://n2t.gitbook.io/main Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Kjøp N2T nå!

N2T (N2T) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for N2T (N2T), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.48B $ 4.48B $ 4.48B All-time high: $ 699 $ 699 $ 699 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 14.949 $ 14.949 $ 14.949 Lær mer om N2T (N2T) pris

N2T (N2T) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak N2T (N2T) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet N2T tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange N2T tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår N2Ts tokenomics, kan du utforske N2T tokenets livepris!

Hvordan kjøpe N2T Interessert i å legge til N2T (N2T) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe N2T, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper N2T på MEXC nå!

N2T (N2T) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til N2T hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for N2T nå!

N2T prisforutsigelse Vil du vite hvor N2T kan være på vei? Vår N2T prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se N2T tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!