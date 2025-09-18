Dagens N2T livepris er 15.311 USD. Spor prisoppdateringer for N2T til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk N2T pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens N2T livepris er 15.311 USD. Spor prisoppdateringer for N2T til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk N2T pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om N2T

N2T Prisinformasjon

N2T teknisk dokument

N2T Offisiell nettside

N2T tokenomics

N2T Prisprognose

N2T-historikk

N2T Kjøpeguide

N2T-til-fiat-valutakonverter

N2T Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

N2T Logo

N2T Pris(N2T)

1 N2T til USD livepris:

$15.311
$15.311$15.311
0.00%1D
USD
N2T (N2T) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:00 (UTC+8)

N2T (N2T) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 15.25
$ 15.25$ 15.25
24 timer lav
$ 15.511
$ 15.511$ 15.511
24 timer høy

$ 15.25
$ 15.25$ 15.25

$ 15.511
$ 15.511$ 15.511

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-7.78%

-7.78%

N2T (N2T) sanntidsprisen er $ 15.311. I løpet av de siste 24 timene har N2T blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.25 og et toppnivå på $ 15.511, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til N2T er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har N2T endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

N2T (N2T) Markedsinformasjon

--
----

$ 145.01
$ 145.01$ 145.01

$ 4.59B
$ 4.59B$ 4.59B

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på N2T er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 145.01. Den sirkulerende forsyningen på N2T er --, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.59B.

N2T (N2T) Prishistorikk USD

Spor prisendringene N2T for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -2.694-14.97%
60 dager$ +1.771+13.07%
90 dager$ +5.24+52.03%
N2T Prisendring i dag

I dag registrerte N2T en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

N2T 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -2.694 (-14.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

N2T 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så N2T en endring på $ +1.771 (+13.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

N2T 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +5.24+52.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for N2T (N2T)?

Sjekk ut N2T Prishistorikk-siden nå.

Hva er N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere N2T investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk N2T Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om N2T på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din N2T kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

N2T Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil N2T (N2T) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine N2T (N2T) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for N2T.

Sjekk N2Tprisprognosen nå!

N2T (N2T) tokenomics

Å forstå tokenomics bak N2T (N2T) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om N2T tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe N2T (N2T)

Leter du etter hvordan du kjøperN2T? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe N2T på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

N2T til lokale valutaer

1 N2T(N2T) til VND
402,908.965
1 N2T(N2T) til AUD
A$23.11961
1 N2T(N2T) til GBP
11.33014
1 N2T(N2T) til EUR
13.01435
1 N2T(N2T) til USD
$15.311
1 N2T(N2T) til MYR
RM64.3062
1 N2T(N2T) til TRY
633.41607
1 N2T(N2T) til JPY
¥2,250.717
1 N2T(N2T) til ARS
ARS$22,582.50012
1 N2T(N2T) til RUB
1,278.4685
1 N2T(N2T) til INR
1,348.74599
1 N2T(N2T) til IDR
Rp255,183.23126
1 N2T(N2T) til KRW
21,413.9646
1 N2T(N2T) til PHP
873.79877
1 N2T(N2T) til EGP
￡E.737.53087
1 N2T(N2T) til BRL
R$81.45452
1 N2T(N2T) til CAD
C$20.97607
1 N2T(N2T) til BDT
1,863.96114
1 N2T(N2T) til NGN
22,886.27036
1 N2T(N2T) til COP
$59,808.59375
1 N2T(N2T) til ZAR
R.265.79896
1 N2T(N2T) til UAH
632.65052
1 N2T(N2T) til TZS
T.Sh.37,898.39964
1 N2T(N2T) til VES
Bs2,495.693
1 N2T(N2T) til CLP
$14,622.005
1 N2T(N2T) til PKR
Rs4,345.87424
1 N2T(N2T) til KZT
8,289.52851
1 N2T(N2T) til THB
฿487.50224
1 N2T(N2T) til TWD
NT$462.85153
1 N2T(N2T) til AED
د.إ56.19137
1 N2T(N2T) til CHF
Fr12.09569
1 N2T(N2T) til HKD
HK$118.96647
1 N2T(N2T) til AMD
֏5,859.5197
1 N2T(N2T) til MAD
.د.م138.10522
1 N2T(N2T) til MXN
$281.87551
1 N2T(N2T) til SAR
ريال57.41625
1 N2T(N2T) til ETB
Br2,198.20027
1 N2T(N2T) til KES
KSh1,977.87498
1 N2T(N2T) til JOD
د.أ10.855499
1 N2T(N2T) til PLN
55.57893
1 N2T(N2T) til RON
лв66.14352
1 N2T(N2T) til SEK
kr144.07651
1 N2T(N2T) til BGN
лв25.41626
1 N2T(N2T) til HUF
Ft5,093.35726
1 N2T(N2T) til CZK
316.63148
1 N2T(N2T) til KWD
د.ك4.669855
1 N2T(N2T) til ILS
50.98563
1 N2T(N2T) til BOB
Bs105.79901
1 N2T(N2T) til AZN
26.0287
1 N2T(N2T) til TJS
SM143.31096
1 N2T(N2T) til GEL
41.3397
1 N2T(N2T) til AOA
Kz13,957.04827
1 N2T(N2T) til BHD
.د.ب5.772247
1 N2T(N2T) til BMD
$15.311
1 N2T(N2T) til DKK
kr97.22485
1 N2T(N2T) til HNL
L401.30131
1 N2T(N2T) til MUR
694.20074
1 N2T(N2T) til NAD
$265.64585
1 N2T(N2T) til NOK
kr152.34445
1 N2T(N2T) til NZD
$26.0287
1 N2T(N2T) til PAB
B/.15.311
1 N2T(N2T) til PGK
K63.99998
1 N2T(N2T) til QAR
ر.ق55.57893
1 N2T(N2T) til RSD
дин.1,527.73158
1 N2T(N2T) til UZS
soʻm189,024.55337
1 N2T(N2T) til ALL
L1,262.54506
1 N2T(N2T) til ANG
ƒ27.40669
1 N2T(N2T) til AWG
ƒ27.5598
1 N2T(N2T) til BBD
$30.622
1 N2T(N2T) til BAM
KM25.41626
1 N2T(N2T) til BIF
Fr45,703.335
1 N2T(N2T) til BND
$19.59808
1 N2T(N2T) til BSD
$15.311
1 N2T(N2T) til JMD
$2,456.03751
1 N2T(N2T) til KHR
61,489.89466
1 N2T(N2T) til KMF
Fr6,399.998
1 N2T(N2T) til LAK
332,847.81943
1 N2T(N2T) til LKR
Rs4,631.27128
1 N2T(N2T) til MDL
L252.6315
1 N2T(N2T) til MGA
Ar67,747.65347
1 N2T(N2T) til MOP
P122.64111
1 N2T(N2T) til MVR
234.2583
1 N2T(N2T) til MWK
MK26,581.58021
1 N2T(N2T) til MZN
MT978.3729
1 N2T(N2T) til NPR
Rs2,157.62612
1 N2T(N2T) til PYG
109,351.162
1 N2T(N2T) til RWF
Fr22,185.639
1 N2T(N2T) til SBD
$125.5502
1 N2T(N2T) til SCR
233.03342
1 N2T(N2T) til SRD
$583.19599
1 N2T(N2T) til SVC
$133.97125
1 N2T(N2T) til SZL
L265.64585
1 N2T(N2T) til TMT
m53.5885
1 N2T(N2T) til TND
د.ت44.55501
1 N2T(N2T) til TTD
$103.65547
1 N2T(N2T) til UGX
Sh53,710.988
1 N2T(N2T) til XAF
Fr8,543.538
1 N2T(N2T) til XCD
$41.3397
1 N2T(N2T) til XOF
Fr8,543.538
1 N2T(N2T) til XPF
Fr1,546.411
1 N2T(N2T) til BWP
P203.94252
1 N2T(N2T) til BZD
$30.77511
1 N2T(N2T) til CVE
$1,435.86558
1 N2T(N2T) til DJF
Fr2,725.358
1 N2T(N2T) til DOP
$949.58822
1 N2T(N2T) til DZD
د.ج1,983.54005
1 N2T(N2T) til FJD
$34.44975
1 N2T(N2T) til GNF
Fr133,129.145
1 N2T(N2T) til GTQ
Q117.28226
1 N2T(N2T) til GYD
$3,204.43919
1 N2T(N2T) til ISK
kr1,852.631

N2T Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av N2T, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell N2T nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om N2T

Hvor mye er N2T (N2T) verdt i dag?
Live N2T prisen i USD er 15.311 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende N2T-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på N2T til USD er $ 15.311. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for N2T?
Markedsverdien for N2T er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av N2T?
Den sirkulerende forsyningen av N2T er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forN2T ?
N2T oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på N2T?
N2T så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til N2T?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for N2T er $ 145.01 USD.
Vil N2T gå høyere i år?
N2T kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut N2T prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:00 (UTC+8)

N2T (N2T) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

N2T-til-USD-kalkulator

Beløp

N2T
N2T
USD
USD

1 N2T = 15.311 USD

Handle N2T

N2TUSDT
$15.311
$15.311$15.311
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker