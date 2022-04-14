Musk It (MUSKIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Musk It (MUSKIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Musk It (MUSKIT) Informasjon Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Offisiell nettside: https://www.muskit.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Kjøp MUSKIT nå!

Musk It (MUSKIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Musk It (MUSKIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 348.00K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348.00K All-time high: $ 0.34347 All-Time Low: $ 0.00031016220737761 Nåværende pris: $ 0.000348

Musk It (MUSKIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Musk It (MUSKIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUSKIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUSKIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUSKITs tokenomics, kan du utforske MUSKIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MUSKIT Interessert i å legge til Musk It (MUSKIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MUSKIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MUSKIT på MEXC nå!

Musk It (MUSKIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MUSKIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MUSKIT nå!

MUSKIT prisforutsigelse Vil du vite hvor MUSKIT kan være på vei? Vår MUSKIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUSKIT tokenets prisforutsigelse nå!

