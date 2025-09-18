Dagens Musk It livepris er 0.0003811 USD. Spor prisoppdateringer for MUSKIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSKIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Musk It livepris er 0.0003811 USD. Spor prisoppdateringer for MUSKIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSKIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Musk It Logo

Musk It Pris(MUSKIT)

1 MUSKIT til USD livepris:

-0.02%1D
USD
Musk It (MUSKIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:26 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.05%

-0.02%

-9.59%

-9.59%

Musk It (MUSKIT) sanntidsprisen er $ 0.0003811. I løpet av de siste 24 timene har MUSKIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003561 og et toppnivå på $ 0.000443, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSKIT er $ 0.3322339056053262, mens den rekordlave prisen er $ 0.00031016220737761.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSKIT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Musk It (MUSKIT) Markedsinformasjon

No.2644

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Musk It er $ 381.10K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.65K. Den sirkulerende forsyningen på MUSKIT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 381.10K.

Musk It (MUSKIT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Musk It for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000076-0.02%
30 dager$ -0.000155-28.92%
60 dager$ -0.0002888-43.12%
90 dager$ -0.0001519-28.50%
Musk It Prisendring i dag

I dag registrerte MUSKIT en endring på $ -0.000000076 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Musk It 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000155 (-28.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Musk It 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MUSKIT en endring på $ -0.0002888 (-43.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Musk It 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001519-28.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Musk It (MUSKIT)?

Sjekk ut Musk It Prishistorikk-siden nå.

Hva er Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Musk It investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MUSKIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Musk It på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Musk It kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Musk It Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Musk It (MUSKIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Musk It (MUSKIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Musk It.

Sjekk Musk Itprisprognosen nå!

Musk It (MUSKIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Musk It (MUSKIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MUSKIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Musk It (MUSKIT)

Leter du etter hvordan du kjøperMusk It? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Musk It på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MUSKIT til lokale valutaer

Musk It Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Musk It, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Musk It nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Musk It

Hvor mye er Musk It (MUSKIT) verdt i dag?
Live MUSKIT prisen i USD er 0.0003811 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MUSKIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MUSKIT til USD er $ 0.0003811. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Musk It?
Markedsverdien for MUSKIT er $ 381.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MUSKIT?
Den sirkulerende forsyningen av MUSKIT er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMUSKIT ?
MUSKIT oppnådde en ATH-pris på 0.3322339056053262 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MUSKIT?
MUSKIT så en ATL-pris på 0.00031016220737761 USD.
Hva er handelsvolumet til MUSKIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MUSKIT er $ 54.65K USD.
Vil MUSKIT gå høyere i år?
MUSKIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MUSKIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:26 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

