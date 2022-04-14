Multichain (MULTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Multichain (MULTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Multichain (MULTI) Informasjon Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Offisiell nettside: https://multichain.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Kjøp MULTI nå!

Multichain (MULTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Multichain (MULTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 586.73K $ 586.73K $ 586.73K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M All-time high: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 All-Time Low: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Nåværende pris: $ 0.04035 $ 0.04035 $ 0.04035 Lær mer om Multichain (MULTI) pris

Multichain (MULTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Multichain (MULTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MULTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MULTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MULTIs tokenomics, kan du utforske MULTI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MULTI Interessert i å legge til Multichain (MULTI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MULTI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MULTI på MEXC nå!

Multichain (MULTI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MULTI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MULTI nå!

MULTI prisforutsigelse Vil du vite hvor MULTI kan være på vei? Vår MULTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MULTI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!