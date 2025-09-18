Hva er Multichain (MULTI)

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Multichain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Multichain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MULTI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Multichain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Multichain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Multichain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Multichain (MULTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Multichain (MULTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Multichain.

Sjekk Multichainprisprognosen nå!

Multichain (MULTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Multichain (MULTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MULTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Multichain (MULTI)

Leter du etter hvordan du kjøperMultichain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Multichain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MULTI til lokale valutaer

Prøv konverting

Multichain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Multichain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Multichain Hvor mye er Multichain (MULTI) verdt i dag? Live MULTI prisen i USD er 0.03975 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MULTI-til-USD-pris? $ 0.03975 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MULTI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Multichain? Markedsverdien for MULTI er $ 578.01K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MULTI? Den sirkulerende forsyningen av MULTI er 14.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMULTI ? MULTI oppnådde en ATH-pris på 38.6246297489588 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MULTI? MULTI så en ATL-pris på 0.040700675011833484 USD . Hva er handelsvolumet til MULTI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MULTI er $ 56.01K USD . Vil MULTI gå høyere i år? MULTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MULTI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Multichain (MULTI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?