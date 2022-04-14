Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Informasjon Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Offisiell nettside: https://mudol2.com/ Teknisk dokument: https://docs.heroblaze3kd.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Kjøp MUDOL2 nå!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.29K $ 12.29K $ 12.29K Total forsyning: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Sirkulerende forsyning: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 187.17K $ 187.17K $ 187.17K All-time high: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 All-Time Low: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Nåværende pris: $ 0.000565 $ 0.000565 $ 0.000565 Lær mer om Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) pris

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUDOL2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUDOL2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUDOL2s tokenomics, kan du utforske MUDOL2 tokenets livepris!

