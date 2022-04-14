MUBI (MUBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MUBI (MUBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MUBI (MUBI) Informasjon Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem. Offisiell nettside: https://multibit.exchange/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93 Kjøp MUBI nå!

MUBI (MUBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MUBI (MUBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M All-time high: $ 0.3845 $ 0.3845 $ 0.3845 All-Time Low: $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 Nåværende pris: $ 0.003221 $ 0.003221 $ 0.003221 Lær mer om MUBI (MUBI) pris

MUBI (MUBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MUBI (MUBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUBIs tokenomics, kan du utforske MUBI tokenets livepris!

MUBI (MUBI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MUBI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MUBI nå!

MUBI prisforutsigelse Vil du vite hvor MUBI kan være på vei? Vår MUBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUBI tokenets prisforutsigelse nå!

