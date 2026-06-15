Mubarakah pris i dag

Sanntids Mubarakah (MUBARAKAH) pris i dag er $ 0.00045861, med en 2.02% endring de siste 24 timene. Nåværende MUBARAKAH til USD konverteringssats er $ 0.00045861 per MUBARAKAH.

Mubarakah rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 458,668, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MUBARAKAH. I løpet av de siste 24 timene MUBARAKAH har den blitt handlet mellom $ 0.00044407(laveste) og $ 0.00047309 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01080484, mens tidenes laveste notering var $ 0.00024878.

Kortsiktig har MUBARAKAH beveget seg +2.63% i løpet av den siste timen og +2.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 36.23K.

Mubarakah (MUBARAKAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 458.67K$ 458.67K $ 458.67K Volum (24 timer) $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Fullt utvannet markedsverdi $ 458.67K$ 458.67K $ 458.67K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mubarakah er $ 458.67K, med et 24-timers handelsvolum på $ 36.23K. Den sirkulerende forsyningen på MUBARAKAH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 458.67K.