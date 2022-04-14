Meta Plus Token (MTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meta Plus Token (MTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meta Plus Token (MTS) Informasjon Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Offisiell nettside: https://metaplustoken.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Kjøp MTS nå!

Meta Plus Token (MTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meta Plus Token (MTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 164.50K $ 164.50K $ 164.50K All-time high: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 All-Time Low: $ 0.000580286723693325 $ 0.000580286723693325 $ 0.000580286723693325 Nåværende pris: $ 0.000658 $ 0.000658 $ 0.000658 Lær mer om Meta Plus Token (MTS) pris

Meta Plus Token (MTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meta Plus Token (MTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTSs tokenomics, kan du utforske MTS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MTS Interessert i å legge til Meta Plus Token (MTS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MTS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MTS på MEXC nå!

Meta Plus Token (MTS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MTS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MTS nå!

MTS prisforutsigelse Vil du vite hvor MTS kan være på vei? Vår MTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTS tokenets prisforutsigelse nå!

