Dagens Meta Plus Token livepris er 0.000664 USD. Spor prisoppdateringer for MTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meta Plus Token livepris er 0.000664 USD. Spor prisoppdateringer for MTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MTS

MTS Prisinformasjon

MTS teknisk dokument

MTS Offisiell nettside

MTS tokenomics

MTS Prisprognose

MTS-historikk

MTS Kjøpeguide

MTS-til-fiat-valutakonverter

MTS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Meta Plus Token Logo

Meta Plus Token Pris(MTS)

1 MTS til USD livepris:

$0.000664
$0.000664$0.000664
+0.75%1D
USD
Meta Plus Token (MTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:05 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000553
$ 0.000553$ 0.000553
24 timer lav
$ 0.000735
$ 0.000735$ 0.000735
24 timer høy

$ 0.000553
$ 0.000553$ 0.000553

$ 0.000735
$ 0.000735$ 0.000735

$ 0.05191934272977813
$ 0.05191934272977813$ 0.05191934272977813

$ 0.000600042413967465
$ 0.000600042413967465$ 0.000600042413967465

+1.37%

+0.75%

-30.26%

-30.26%

Meta Plus Token (MTS) sanntidsprisen er $ 0.000664. I løpet av de siste 24 timene har MTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000553 og et toppnivå på $ 0.000735, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTS er $ 0.05191934272977813, mens den rekordlave prisen er $ 0.000600042413967465.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTS endret seg med +1.37% i løpet av den siste timen, +0.75% over 24 timer og -30.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta Plus Token (MTS) Markedsinformasjon

No.5880

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.30K
$ 29.30K$ 29.30K

$ 166.00K
$ 166.00K$ 166.00K

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Meta Plus Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 29.30K. Den sirkulerende forsyningen på MTS er 0.00, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.00K.

Meta Plus Token (MTS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Meta Plus Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000494+0.75%
30 dager$ -0.000791-54.37%
60 dager$ -0.000876-56.89%
90 dager$ -0.001648-71.29%
Meta Plus Token Prisendring i dag

I dag registrerte MTS en endring på $ +0.00000494 (+0.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Meta Plus Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000791 (-54.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Meta Plus Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MTS en endring på $ -0.000876 (-56.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Meta Plus Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001648-71.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Meta Plus Token (MTS)?

Sjekk ut Meta Plus Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Meta Plus Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Meta Plus Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MTS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Meta Plus Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Meta Plus Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Meta Plus Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meta Plus Token (MTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meta Plus Token (MTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meta Plus Token.

Sjekk Meta Plus Tokenprisprognosen nå!

Meta Plus Token (MTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meta Plus Token (MTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Meta Plus Token (MTS)

Leter du etter hvordan du kjøperMeta Plus Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Meta Plus Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MTS til lokale valutaer

1 Meta Plus Token(MTS) til VND
17.47316
1 Meta Plus Token(MTS) til AUD
A$0.00100264
1 Meta Plus Token(MTS) til GBP
0.00049136
1 Meta Plus Token(MTS) til EUR
0.0005644
1 Meta Plus Token(MTS) til USD
$0.000664
1 Meta Plus Token(MTS) til MYR
RM0.0027888
1 Meta Plus Token(MTS) til TRY
0.02747632
1 Meta Plus Token(MTS) til JPY
¥0.097608
1 Meta Plus Token(MTS) til ARS
ARS$0.97934688
1 Meta Plus Token(MTS) til RUB
0.055444
1 Meta Plus Token(MTS) til INR
0.05849176
1 Meta Plus Token(MTS) til IDR
Rp11.06666224
1 Meta Plus Token(MTS) til KRW
0.92736896
1 Meta Plus Token(MTS) til PHP
0.03788784
1 Meta Plus Token(MTS) til EGP
￡E.0.03197824
1 Meta Plus Token(MTS) til BRL
R$0.00352584
1 Meta Plus Token(MTS) til CAD
C$0.00090968
1 Meta Plus Token(MTS) til BDT
0.08083536
1 Meta Plus Token(MTS) til NGN
0.99252064
1 Meta Plus Token(MTS) til COP
$2.59375
1 Meta Plus Token(MTS) til ZAR
R.0.01150048
1 Meta Plus Token(MTS) til UAH
0.02743648
1 Meta Plus Token(MTS) til TZS
T.Sh.1.64355936
1 Meta Plus Token(MTS) til VES
Bs0.108232
1 Meta Plus Token(MTS) til CLP
$0.63412
1 Meta Plus Token(MTS) til PKR
Rs0.18846976
1 Meta Plus Token(MTS) til KZT
0.35949624
1 Meta Plus Token(MTS) til THB
฿0.02112184
1 Meta Plus Token(MTS) til TWD
NT$0.02007272
1 Meta Plus Token(MTS) til AED
د.إ0.00243688
1 Meta Plus Token(MTS) til CHF
Fr0.00052456
1 Meta Plus Token(MTS) til HKD
HK$0.00515928
1 Meta Plus Token(MTS) til AMD
֏0.2541128
1 Meta Plus Token(MTS) til MAD
.د.م0.00598928
1 Meta Plus Token(MTS) til MXN
$0.01221096
1 Meta Plus Token(MTS) til SAR
ريال0.00249
1 Meta Plus Token(MTS) til ETB
Br0.09533048
1 Meta Plus Token(MTS) til KES
KSh0.08577552
1 Meta Plus Token(MTS) til JOD
د.أ0.000470776
1 Meta Plus Token(MTS) til PLN
0.00240368
1 Meta Plus Token(MTS) til RON
лв0.00286184
1 Meta Plus Token(MTS) til SEK
kr0.00624824
1 Meta Plus Token(MTS) til BGN
лв0.00110224
1 Meta Plus Token(MTS) til HUF
Ft0.22059408
1 Meta Plus Token(MTS) til CZK
0.01372488
1 Meta Plus Token(MTS) til KWD
د.ك0.00020252
1 Meta Plus Token(MTS) til ILS
0.00221112
1 Meta Plus Token(MTS) til BOB
Bs0.00458824
1 Meta Plus Token(MTS) til AZN
0.0011288
1 Meta Plus Token(MTS) til TJS
SM0.00621504
1 Meta Plus Token(MTS) til GEL
0.0017928
1 Meta Plus Token(MTS) til AOA
Kz0.60528248
1 Meta Plus Token(MTS) til BHD
.د.ب0.000250328
1 Meta Plus Token(MTS) til BMD
$0.000664
1 Meta Plus Token(MTS) til DKK
kr0.0042164
1 Meta Plus Token(MTS) til HNL
L0.01740344
1 Meta Plus Token(MTS) til MUR
0.03010576
1 Meta Plus Token(MTS) til NAD
$0.0115204
1 Meta Plus Token(MTS) til NOK
kr0.00660016
1 Meta Plus Token(MTS) til NZD
$0.0011288
1 Meta Plus Token(MTS) til PAB
B/.0.000664
1 Meta Plus Token(MTS) til PGK
K0.00277552
1 Meta Plus Token(MTS) til QAR
ر.ق0.00241032
1 Meta Plus Token(MTS) til RSD
дин.0.06622736
1 Meta Plus Token(MTS) til UZS
soʻm8.19752488
1 Meta Plus Token(MTS) til ALL
L0.05475344
1 Meta Plus Token(MTS) til ANG
ƒ0.00118856
1 Meta Plus Token(MTS) til AWG
ƒ0.0011952
1 Meta Plus Token(MTS) til BBD
$0.001328
1 Meta Plus Token(MTS) til BAM
KM0.00110224
1 Meta Plus Token(MTS) til BIF
Fr1.98204
1 Meta Plus Token(MTS) til BND
$0.00084992
1 Meta Plus Token(MTS) til BSD
$0.000664
1 Meta Plus Token(MTS) til JMD
$0.10651224
1 Meta Plus Token(MTS) til KHR
2.66666384
1 Meta Plus Token(MTS) til KMF
Fr0.277552
1 Meta Plus Token(MTS) til LAK
14.43478232
1 Meta Plus Token(MTS) til LKR
Rs0.20084672
1 Meta Plus Token(MTS) til MDL
L0.010956
1 Meta Plus Token(MTS) til MGA
Ar2.93804728
1 Meta Plus Token(MTS) til MOP
P0.00531864
1 Meta Plus Token(MTS) til MVR
0.0101592
1 Meta Plus Token(MTS) til MWK
MK1.15277704
1 Meta Plus Token(MTS) til MZN
MT0.0424296
1 Meta Plus Token(MTS) til NPR
Rs0.09357088
1 Meta Plus Token(MTS) til PYG
4.742288
1 Meta Plus Token(MTS) til RWF
Fr0.962136
1 Meta Plus Token(MTS) til SBD
$0.0054448
1 Meta Plus Token(MTS) til SCR
0.00951512
1 Meta Plus Token(MTS) til SRD
$0.02529176
1 Meta Plus Token(MTS) til SVC
$0.00581
1 Meta Plus Token(MTS) til SZL
L0.0115204
1 Meta Plus Token(MTS) til TMT
m0.002324
1 Meta Plus Token(MTS) til TND
د.ت0.00193224
1 Meta Plus Token(MTS) til TTD
$0.00449528
1 Meta Plus Token(MTS) til UGX
Sh2.329312
1 Meta Plus Token(MTS) til XAF
Fr0.370512
1 Meta Plus Token(MTS) til XCD
$0.0017928
1 Meta Plus Token(MTS) til XOF
Fr0.370512
1 Meta Plus Token(MTS) til XPF
Fr0.067064
1 Meta Plus Token(MTS) til BWP
P0.00884448
1 Meta Plus Token(MTS) til BZD
$0.00133464
1 Meta Plus Token(MTS) til CVE
$0.06226992
1 Meta Plus Token(MTS) til DJF
Fr0.117528
1 Meta Plus Token(MTS) til DOP
$0.04118128
1 Meta Plus Token(MTS) til DZD
د.ج0.08602784
1 Meta Plus Token(MTS) til FJD
$0.001494
1 Meta Plus Token(MTS) til GNF
Fr5.77348
1 Meta Plus Token(MTS) til GTQ
Q0.00508624
1 Meta Plus Token(MTS) til GYD
$0.13896856
1 Meta Plus Token(MTS) til ISK
kr0.080344

Meta Plus Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Meta Plus Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Meta Plus Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Meta Plus Token

Hvor mye er Meta Plus Token (MTS) verdt i dag?
Live MTS prisen i USD er 0.000664 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTS til USD er $ 0.000664. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meta Plus Token?
Markedsverdien for MTS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTS?
Den sirkulerende forsyningen av MTS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTS ?
MTS oppnådde en ATH-pris på 0.05191934272977813 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTS?
MTS så en ATL-pris på 0.000600042413967465 USD.
Hva er handelsvolumet til MTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTS er $ 29.30K USD.
Vil MTS gå høyere i år?
MTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:11:05 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MTS-til-USD-kalkulator

Beløp

MTS
MTS
USD
USD

1 MTS = 0.000664 USD

Handle MTS

MTSUSDT
$0.000664
$0.000664$0.000664
+0.75%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker