CoinMusme (MSM) Informasjon Musme Coin forms the foundation of CoinMusme - a name that translates to 'Coin Girls' or 'CoinWaifu' in English. This anime-inspired blockchain game, emerging from Japan, puts a unique spin on cryptocurrency characters. CoinMusme brings popular tokens like Ethereum, Dogecoin, and Matic to life as interactive idol characters, aiming to breathe fresh excitement into the Play to Earn gaming experience. Offisiell nettside: https://coinmusme.com/en/ Teknisk dokument: https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce Kjøp MSM nå!

CoinMusme (MSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CoinMusme (MSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M All-time high: $ 0.067848 $ 0.067848 $ 0.067848 All-Time Low: $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 Nåværende pris: $ 0.00292 $ 0.00292 $ 0.00292 Lær mer om CoinMusme (MSM) pris

CoinMusme (MSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CoinMusme (MSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSMs tokenomics, kan du utforske MSM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MSM Interessert i å legge til CoinMusme (MSM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MSM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MSM på MEXC nå!

CoinMusme (MSM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MSM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MSM nå!

MSM prisforutsigelse Vil du vite hvor MSM kan være på vei? Vår MSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MSM tokenets prisforutsigelse nå!

