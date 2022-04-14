Misbloc (MSB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Misbloc (MSB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Misbloc (MSB) Informasjon MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Offisiell nettside: http://misblock.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Kjøp MSB nå!

Misbloc (MSB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Misbloc (MSB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 376.37K $ 376.37K $ 376.37K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 567.33K $ 567.33K $ 567.33K All-time high: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0018911 $ 0.0018911 $ 0.0018911 Lær mer om Misbloc (MSB) pris

Misbloc (MSB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Misbloc (MSB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSBs tokenomics, kan du utforske MSB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MSB Interessert i å legge til Misbloc (MSB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MSB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MSB på MEXC nå!

Misbloc (MSB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MSB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MSB nå!

MSB prisforutsigelse Vil du vite hvor MSB kan være på vei? Vår MSB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MSB tokenets prisforutsigelse nå!

