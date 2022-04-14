SOON (MRSOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOON (MRSOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOON (MRSOON) Informasjon Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram. Offisiell nettside: https://tonstation.app/ Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQCwe0g3cEFhsz4VK5nrtOZBkFeSISxhCVUqvON7Im__SOON Kjøp MRSOON nå!

SOON (MRSOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOON (MRSOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Total forsyning: $ 69.31B $ 69.31B $ 69.31B Sirkulerende forsyning: $ 65.86B $ 65.86B $ 65.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M All-time high: $ 0.00057009 $ 0.00057009 $ 0.00057009 All-Time Low: $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 Nåværende pris: $ 0.00003604 $ 0.00003604 $ 0.00003604 Lær mer om SOON (MRSOON) pris

SOON (MRSOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOON (MRSOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MRSOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MRSOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MRSOONs tokenomics, kan du utforske MRSOON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MRSOON Interessert i å legge til SOON (MRSOON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MRSOON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MRSOON på MEXC nå!

SOON (MRSOON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MRSOON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MRSOON nå!

MRSOON prisforutsigelse Vil du vite hvor MRSOON kan være på vei? Vår MRSOON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MRSOON tokenets prisforutsigelse nå!

